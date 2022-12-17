記者無疆界30周年慶頒獎 突出伊朗與烏克蘭報道艱辛

記者無疆界/新聞自由

在2021年諾貝爾和平獎得主德米特里-穆拉托夫的見證下，第30屆無國界記者組織年度新聞自由獎本星期稍早被授予伊朗記者納吉斯-穆哈邁迪的勇氣獎，烏克蘭記者姆斯蒂斯拉夫-切爾諾夫和葉夫根-馬洛特卡的影響力獎，以及摩洛哥記者奧馬爾-拉迪的獨立性獎。

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記者無疆界新聞自由獎頒獎典禮是12月12日在巴黎舉行的。記者無疆界說，過去30年來，無國界記者組織的新聞自由獎一直在表彰那些為捍衛或促進世界各地的新聞自由做出特殊貢獻的記者和媒體機構。

繼近年來在倫敦、柏林和台北舉行頒獎儀式後，今年的頒獎儀式在巴黎香榭麗舍大道的一個會場舉行，法國文化部長里馬-阿卜杜勒-馬拉克和烏克蘭文化部長奧列克桑德-特卡琴科以及莫斯科《新報》的編輯德米特里-穆拉托夫出席頒獎儀式。

據記者無疆界，目前被囚禁的伊朗記者納爾格-穆罕默迪（Narges Mohammadi）因他為新聞自由和人權所做的不懈努力而被授予無國界記者協會勇氣獎。烏克蘭記者Mstyslav Chernov和Yevhen Maloletka被授予影響獎，他們是報道烏克蘭城市馬里烏波爾被俄軍轟炸長達3個星期的戰地記者。而摩洛哥記者奧馬爾-拉迪（Omar Radi）被授予獨立獎，他因對敏感話題進行調查性報道而受到司法騷擾，目前也在監獄中。

總共有來自15個不同國家的15名記者和媒體機構被提名參加今年的無國界記者獎。

在活動的開幕致辭中，穆拉托夫向他的《新報》同事安娜-波利特科夫斯卡婭以及在過去15年中被殺害的其他1200名記者致敬。談到 "獨裁或專制政權與獨立新聞業之間對抗的新時代 "時，他說："曾經記者被殺或是個案，但現在整個媒體都被清算。" 他向他的諾貝爾和平獎獲得者、菲律賓記者瑪麗亞-雷薩的勇氣致敬，她現在可能面臨100年的監禁。

據記者無疆界，今年的評審團由來自世界各地的主要記者和言論自由捍衛者組成，由無國界組織主席、法國記者和專欄作家皮埃爾-哈斯基擔任評委主席。三位前無國界組織獲獎者參加了頒獎儀式並頒發了各種獎項。土耳其日報《Cumhuriyet》的前編輯Can Dündar；埃及獨立報紙《Mada Masr》的聯合創始人和編輯Lina Attalah；以及調查記者、馬耳他記者Daphne Caruana Galizia的兒子Matthew Caruana Galizia，後者於2017年被安放在她車上的炸彈殺害。

勇氣獎獲得者，伊朗記者納爾熱-穆罕默德（Narges Mohammadi）。在過去的12年裡，納吉斯-穆罕默迪因爭取新聞自由和人權而屢次被監禁，她是勇氣的象徵。即使在獄中，她也沒有停止提供有關伊朗囚犯，特別是女囚犯的可怕困境的信息。她的生活就是一場戰鬥，為了讓人們聽到她的聲音，她做出許多犧牲。她的丈夫，塔吉-拉赫馬尼，也是一名記者。她有兩個孩子，自2011年以來，她只在監獄外呆了幾個月，還沒有看到她的孩子們長大。儘管她有心臟病，但她一直受到虐待和折磨，被打了154鞭。但她沒有失去希望，繼續呼籲公民抗命，嘴角總是帶着微笑。她在獄中寫了幾十篇文章，拍攝了一部紀錄片，甚至還根據她對16名囚犯的採訪出版了一本名為《白色酷刑》的書。

影響獎授予烏克蘭的姆斯蒂斯拉夫-切爾諾夫和葉夫根-馬萊卡。他們為美聯社報道，是唯一為國際媒體記錄了2022年3月烏克蘭城市馬里烏波爾20天的戰鬥和炮擊影響的戰地記者。他們拍攝的一名孕婦在一家婦產醫院被炮擊中受傷的照片傳遍了全世界，引起了國際輿論對被圍困城市所發生情況的關注。他們在極其困難的條件下工作，由於照片的影響，俄羅斯軍隊在追捕他們。

獨立獎由摩洛哥記者奧馬爾-拉迪獲得。這位調查記者和人權活動家因報道腐敗和其他敏感話題而遭受了十多年的司法騷擾。2020年6月，在大赦國際報告說飛馬間諜軟件被用來入侵他的手機後不久，當局開始以涉嫌間諜罪對他進行調查。一個月後，他因強姦指控而入獄，最後他被以完全不同的強姦和間諜指控同時受審，增加了對審判公正性的懷疑。2021年7月，他被判處六年監禁。在這次審判之前，當局已經針對他打壓至少三年。他於2021年4月開始絕食，以抗議對他的拘留，但21天後不得不放棄，因為他患有克羅恩病，此後健康狀況一直很差。