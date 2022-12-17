TikTok將在俄羅斯裁員 佩洛西支持美政府設備TikTok禁令納入撥款法案

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據路透社報導，社交媒體公司TikTok12月26日表示，在該公司今年早些時候停止對俄羅斯用戶的關鍵服務後，其將對俄羅斯境內的員工進行裁員。此外，美國眾議院議長佩洛西通過發言人表示，她支持將參議院本周通過的禁止聯邦政府僱員在聯邦政府設備上使用TikTok的立法條款，添加到眾議院下周將經手的2023財年政府撥款法案中。

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抖音國際版TikTok在2月俄羅斯入侵烏克蘭，俄國政府出台了嚴格的新媒體審查制度後，暫停了在俄羅斯境內的直播和新上傳功能。該公司最新在一份聲明中說：“今年，我們不得不對我們在俄羅斯的服務作出一些決定，現在不幸的是，這包括減少我們在俄羅斯的員工隊伍”。該聲明指出：“我們將繼續評估俄羅斯不斷變化的情況，以確定我們何時可以全面恢復我們的服務，並把安全作為我們的首要任務”。

此外，美國眾議院議長佩洛西的一位發言人向路透社表示，她支持將TikTok條款納入眾議院將於下周討論的價值1.7萬億美元的2023財年政府撥款法案中。美國2023財年為2022年10月1日到2023年9月30日。報導指，佩洛西的支持以及眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy)的支持，大大增加了該條款在下周獲得通過的可能性。

美國參議院周三無異議通過了一項法案，將禁止聯邦僱員在聯邦政府的設備上使用TikTok。報導指，如果眾議院批准其TikTok條款，參議院將不得不在其2023財年政府撥款法案版本中加入類似的禁令，然後將其送交總統拜登簽署。本屆國會的任期將在明年1月3日結束。

值得一提的是，白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周四拒絕透露拜登是否會支持相關TikTok立法。她說：“我們將讓國會繼續推進他們的進程”。

報導提及，美國外國投資委員會（CFIUS）幾個月來一直在尋求達成一項國家安全協議，以保護美國TikTok用戶的數據，但似乎在年底前不會達成任何協議。近日，TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）說，在美國保護該平台運營的計畫是“在我國最高國家安全機構的監督下制定的”，並且“正在順利進行”。