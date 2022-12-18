加拿大COP15峰會 最後文本懸而未決

加拿大/中國/COP15生物多樣性峰會

在加拿大舉行的COP15生物多樣性峰會接近尾聲。中國應當在今天提出一份期待已久的妥協性文本，試圖讓峰會達成協議，使地球獲得迫切需要的 "與自然的和平公約"。中國是本屆COP15生物多樣性峰會主席國。

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作為十年期生物多樣性峰會的主席國，中國將於周日在加拿大蒙特利爾提出一份期待已久的妥協文本。周六，在負責打破談判僵局，制定到2030年阻止人類破壞世界重要環境的路線圖的最後一次環境部長全體會議之後，第十五屆締約方會議開始形成謹慎的樂觀情緒。

中國方面承諾今天推出一個擬議的文本，該文本將是 "雄心勃勃、平衡和適用的"，儘管世界北方和南方之間的資金問題仍在爭議中。

據法新社引述中國環境部長說：這或不是一份完美的文件，不是一份讓所有人都滿意的文件，但它是一份基於大家在過去四年中的努力的文件，是一份必須通過的文件。

在媒體面前，中國部長隨後宣布說他自己對獲得一項雄心勃勃的協議 "非常有信心"。

據加拿大環境部長史蒂文-吉爾伯特（Steven Guilbeault）說，"我們已經取得了巨大的進展。"加拿大環境部長史蒂文-吉爾伯特是這次峰會的實際共同領導人，由於新冠病毒疫情的原因，這次峰會無法在中國舉行而移師至加拿大。

對於《生物多樣性公約》（CBD）的196個成員來說，他們的雄心壯志仍然是在周一之前達成一項關於生物多樣性的協議，被評論為如同2015年在巴黎達成的氣候協議一樣具有歷史意義。

法新社說，時間已經不多了。世界上75%的生態系統正在被人類活動所改變，100多萬個物種面臨滅絕的威脅，世界的繁榮岌岌可危：世界上一半以上的GDP都依賴於自然和自然的服務。

據稱，峰會談判文本是一個 "全球生物多樣性框架"，提出了大約20個到2030年要實現的目標，以便到2050年實現 "與自然和諧相處"。在這些目標中：提議到2030年保護30%的土地和海洋，將殺蟲劑的使用減半，恢複數十億公頃退化的土地，責成公司公布其環境影響，等等。

這一框架旨在接替2010年在日本簽署的十年計畫，該計畫至此幾乎沒有實現任何目標。一直以來缺乏的實際執行機制現在據稱有了更好的規畫。但是專家稱，，細節決定成敗，目標的細節仍在激烈爭論中，令環保人士和原住民擔憂，他們是地球上80%的剩餘生物多樣性的守護者。

許多南方國家擔心這些目標的限制性太強，與他們的發展不相符合。或者是不現實的，由於缺乏資金。

為了換取他們的努力，他們要求富國每年提供1000億美元的資金。這大約是目前國際生物多樣性援助的十倍。

這一數額主要是政治性的，構成了對團結和歷史正義的要求，其模式是為應對氣候變化承諾的1000億，但從未完全支付。