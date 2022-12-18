斐濟/選舉

斐濟議會選舉陷入了僵局，18日公布的最終結果顯示，現任總理弗蘭克-白尼馬拉馬和他的政治對手西蒂文尼-拉布卡都沒有獲得明顯的多數選票。分析認為，斐濟這次投票被視為對斐濟年輕而脆弱的民主制度的考驗，並具有重要的國際意義：因為現總理白尼馬拉馬與北京關係密切，而反對黨西提文尼-拉布卡和社民黨領袖維利亞姆-加沃卡則希望與中國保持距離。

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斐濟立法選舉的所有選票都已計算完畢。根據斐濟選舉委員會在互聯網上公布的本星期三舉行的投票官方計票結果，現總理白尼馬拉馬（Frank Bainimarama）的政黨斐濟第一黨和拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的聯盟黨預計將在55個席位的議會中各贏得26個席位。

法新社說，毫無勝算的結果為這場動蕩的競選畫上了句號，拉布卡被指責欺詐，並曾呼籲進行軍事干預。

兩位候選人現在的目標是率先與社會民主黨結成聯盟，後者擁有最後三個決定性的席位。

這將是一個艱難的挑戰，因為社民黨領導人，非常虔誠的斐濟橄欖球聯盟前主席Viliame Gavoka，已經與總理職位的兩個競爭者都鬧翻了。

74歲的前政府首腦和兩次政變領導人西蒂文尼-拉布卡反對即將離任的總理弗蘭克-白尼馬拉馬，現總理也是一位前軍事領導人，於2006年通過政變上台，此後兩次當選。

本周早些時候，以拉布卡為首的反對派成員呼籲立即停止計票並進行調查，因為周三晚上爆發的問題阻礙了計票結果的顯示達4小時。西蒂文尼-拉布卡最初在競選中領先，到周六晚上，他贏得了45%的選票，而弗蘭克-白尼馬拉馬的選票為42%。

斐濟2071個投票站中的一半以上當時已經報告了結果，白尼馬拉馬卻堅信預計會捲土重來，城市投票多對他有利。自周三投票開始以來，現任總理一直保持沉默，與他的競爭對手不同的是，他譴責 "投票有不正常"，並說投票 "藏有秘密"。

而反對黨拉布卡在周四寫給選舉監督機構並在周六公布的一封信中說：鑒於大量違反計票規定的情況，我們呼籲立即停止目前的選舉進程，代之以對所有選票進行人工重新計算。

但拉布卡於周五被警方傳喚，並與他的政黨秘書長Sakiasi Ditoka一起接受了詢問。沒有跡象表明選舉官方對他們有任何指控。但拉布卡指控稱，"政府的這種做法，我們認為就是布設恐懼的氣氛。這就是他們灌輸恐懼的方式。"拉布卡後來告訴法新社，說此舉是政府的恐嚇策略。

據澳大利亞政治戰略研究所的Lucy Albiston警告說，"根據周日公布的結果，我們可能會看到對選舉過程有更多批評，或利用司法系統來試圖維持權力的可能。"

據法新社說，近100名國際觀察員對斐濟選舉進行了監督，報告並沒有發現任何違規行為，他們說，計票顯示的問題並不意味着計票系統本身已經被破壞。

斐濟工黨領導人、前總理Mahendra Chaudhry周六也聲稱存在選舉欺詐，但投票監督員Mohammed Saneem駁回了指控，稱Chaudhry沒有證據。

在過去35年中，有四位總理在政變中被推翻，其中一些政變是由目前的競選政府首腦候選人所領導的。