俄中、俄白聯合軍演將陸續登場

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俄羅斯國防部周二（12月19號）宣布，12月21日至27日將與中國舉行聯合海軍演習；另一方面，俄軍也準備在烏克蘭鄰國白俄羅斯進行區域軍演。

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路透社報導，俄羅斯國防部表示，自2012年開始舉辦的俄中聯合海軍年度演習，今年的內容將包括東海的導彈和大砲射擊，演習的主要目的是加強俄中海軍合作，維護亞太區域的和平與穩定。

俄媒衛星通訊社引述國防部表示，俄太平洋艦隊的一支艦艇分隊已從符拉迪沃斯托克出海，參加將於21日至27日在中國東海海域舉行的俄中海軍聯合演習——“海上聯合-2022”。

俄國防部指出：“俄羅斯海軍將由太平洋艦隊旗艦、獲得納西莫夫勳章的‘瓦良格’號近衛導彈巡洋艦、‘沙波什尼科夫元帥’號護衛艦、 20380型‘俄聯邦英雄阿爾達爾·齊堅紮波夫’號和‘完美’號護衛艦代表參加此次演習。” 除艦艇外，兩國的飛機和直升機也將參與演習。中方解放軍則有6艘軍艦參演，包括兩艘驅逐艦、兩艘巡邏艇、一艘補給艦和一艘柴油動力潛艇。。

俄羅斯國防部說："（俄羅斯）太平洋艦隊和中國海軍的飛機和直升機將在演習中使用。”

法新社指出， 面對西方對其進攻烏克蘭的制裁，俄羅斯一直在尋求加強與亞洲國家，特別是中國的關係。

莫斯科和北京將自己作為美國及其盟友的地緣政治平衡物。

11月底，俄羅斯宣布，一個由俄羅斯和中國戰略轟炸機組成的中隊在日本海和中國東海上空進行了空中巡邏。

另一方面，俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天也援引該國國防部消息報導，俄軍將在白俄進行演習。

法新社引述國防部說法說：“在營級戰術演習結束後，將針對部隊作戰能力和戰備狀態進行最終評估。”報導並未說明演習確切時間。

在俄羅斯總統普京周一出發訪問明斯克（Minsk）會見白俄總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）前的數小時作出了上述宣布。

今年10月，白俄宣布與莫斯科組成區域聯合部隊，當時有數千名俄軍抵達這個前蘇聯國家。