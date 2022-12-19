基辛格撰文呼籲談判解決俄烏戰爭 烏總統顧問指其時代已經過時

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美國前國務卿基辛格12月17日發表文章稱，隨着冬季使得烏克蘭戰場上的大規模軍事行動被迫暫停，“通過談判實現和平的時機即將來臨”。對此，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則回應說，基辛格的建議是通過放棄部分烏克蘭領土來“安撫侵略者”。他表示，“‘蘇聯學家’和那些喜歡在任何不明確的情況下犧牲一部分歐洲的人的時代隨着柏林牆的倒塌而結束。現在是負責任的領導的時候了”。

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現年99歲的基辛格周五在英國《旁觀者》雜誌網站上發表題為“如何避免另一場世界大戰”的文章，文章中指出，各方應就結束俄烏戰爭展開談判，防止另一場世界大戰。基辛格談道，在1916年，歐洲大陸上的協約國和同盟國領導人曾尋求美國居中調停，時任美國總統威爾遜雖有意出面，但因總統選舉而並未抓準時機，“到那時，英國的索姆河攻勢和德國的凡爾登攻勢又增加了200萬的傷亡人數”。

基辛格寫道：“隨着冬季對烏克蘭大規模軍事行動的暫停，今天的世界是否發現自己處於一個類似的轉折點？我已多次表示支持盟國為挫敗俄羅斯在烏克蘭的侵略所做的軍事努力。但是，在已經完成的戰略變革的基礎上，將其納入一個新的結構，通過談判實現和平的時機即將來臨。”

對此，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）當天通過社交媒體“電報”發文指，“不幸的是，即使經過10個月的戰爭，基辛格先生也沒有理解任何東西......既沒有理解這場戰爭的性質，也沒有理解它對世界秩序的影響。這位前國務卿呼籲但卻不敢大聲說出來的秘訣很簡單：通過犧牲烏克蘭的部分領土來安撫侵略者，並保證不對東歐其他國家進行侵略。”

波多利亞克說：“基辛格不明白的是，如果所有潛在的‘卑鄙的傢夥’都清楚地認識到大人不在家（即國際法不起作用），這將意味着無核國家的安全現在只能靠核武器的存在來拯救。我不確定他是否會喜歡這一事件的發展。”

波多利亞克表示：“所有支持‘簡單解決方案’的人都應該記住一個顯而易見的事實：任何與魔鬼的交易——以犧牲烏克蘭領土為代價的‘糟糕的和平’，都將是普京的勝利，是全世界專制者的成功秘訣。也就是說，它只會擴大俄羅斯的胃口，大大增加俄羅斯的侵略性，使世界各地的新衝突成倍增加，使導彈成為國際關係的工具，導致一個不穩定的時代和非核國家對原子的新追求。”

波多利亞克強調，“結束戰爭和建立和平的唯一可能途徑是恢復對國際法的尊重。因此，通過解放烏克蘭的領土，公開審判俄羅斯戰犯和俄羅斯承諾長期賠償”。他並談道，“幸運的是，在大洋兩岸的西方國家首都，這一點每天都得到越來越多的理解：我們從（北約秘書長）斯托爾滕貝格和（歐盟高級代表）博雷利、（德國總統）施泰因邁爾和布林肯國務卿那裡都聽到了這一點”。

波多利亞克說，“這說明了一件事：‘蘇聯學家’和那些喜歡在任何不明確的情況下犧牲一部分歐洲的人的時代隨着柏林牆的倒塌而結束。現在是負責任的領導的時候了。”