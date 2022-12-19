建交50周年 澳外長20號赴華舉行第六次澳中外交與戰略對話

澳大利亞/中國

澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯(Anthony Albanese) 周一表示，澳大利亞外交部長黃英賢將於本周訪問中國，這表明北京與堪培拉之間的外交關係有所改善。

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這將是澳大利亞部長自 2019 年以來首次訪華，也是兩國高級外交官自 2018 年以來首次在北京舉行正式會談。

據中國外交部官網，發言人毛寧在外交部例行記者會上宣布，今年12月21日是中澳建交50周年紀念日，澳洲外長黃英賢20號周二開始訪問中國。黃英賢將於周三會見中國外交部長王毅並舉行第六次澳中外交與戰略對話。

據路透社，阿爾巴尼斯在一份聲明中說：“澳大利亞尋求與中國建立穩定的關係；我們將在力所能及的地方合作，在必須的地方不同意，並參與國家利益。”

近年來，澳大利亞與其主要貿易夥伴中國的外交關係日益惡化， 爭論的焦點包括中國在該地區的影響行動，以及北京對新疆省、西藏和香港的鎮壓。

兩國爭端在2020年達到了頂峰，當時堪培拉要求對在全球肆虐的新冠病毒來源進行調查，該病毒是在中國境內首次被發現的。

北京隨即對從澳大利亞進口的幾種產品進行了一波懲罰性制裁，以示報復。堪培拉前任自由黨政府實際上禁止中國電信公司華為參與澳大利亞 5G 網絡，這也激怒了北京。

據法新社，11月，阿爾巴內斯在巴厘島舉行的G20峰會上會見了中國國家主席習近平，兩國的關係有所緩和。但經濟制裁依然存在，儘管澳大利亞已經明確表示希望解除制裁，但觀察家們懷疑關係會迅速改善。中國外交部發言人毛寧周一說，雙方應 "繼續落實兩國領導人在巴厘島峰會上達成的重要共識"。

堪培拉已經開始了廣泛的軍事改革，以遏制外國威脅，包括購買核動力潛艇。雖然很少明確指出，但這些發展幾乎完全與中國在習近平主席領導下的快速軍事增長和更強硬的海外立場有關。

中國仍然是澳大利亞最大鐵礦石出口的最大買家，並正在尋求堪培拉的支持以加入跨太平洋貿易協定。

澳大利亞曾表示，改善與北京關係的舉措不會帶來國防政策的轉變。在國防部長本月在華盛頓發表的聯合聲明中，安全盟友表示，澳大利亞和美國將反擊中國“破壞穩定的軍事活動”。