英國承諾明年將對烏克蘭提供“數十萬枚炮彈”

英國/烏克蘭/國際

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）12月19日將前往拉脫維亞首都里加，參加由英方發起的“遠征軍聯合部隊”(JEF) 峰會，與北歐和波羅的海國家首腦開會。蘇納克將藉此會議呼籲各國領導人在明年繼續對烏克蘭提供軍事、經濟和政治支持，維持或超過今年對烏克蘭的支持水平。

廣告 繼續瀏覽後續

英國遠征軍聯合部隊成立於2014年，由北約的英國、丹麥、愛沙尼亞、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威，加上非北約成員國的芬蘭和瑞典組成。據英國首相府介紹，蘇納克認識到北歐和波羅的海國家面臨的區域挑戰，包括俄羅斯的持續侵略，他將在周一的峰會上，“呼籲各國領導人在2023年通過持續的致命援助、經濟復原力和政治支持維持或超過2022年對烏克蘭的支持水平”。

英方指出，蘇納克的呼籲在英國宣布明年將根據一份2.5億英鎊的合同供應數十萬枚火炮彈藥之際發出，該合同將確保在整個2023年向烏克蘭持續提供關鍵的火炮彈藥。

唐寧街10號表示，“英國已經是歐洲向烏克蘭提供防禦性援助的主要供應國，包括髮送多管火箭炮系統和最近的125門防空高射炮。自2月以來，我們還提供了超過10萬發（火炮）彈藥，這些物資的交付與成功奪回烏克蘭領土的行動直接相關。”

蘇納克上周親自向烏克蘭總統澤連斯基介紹了英方將提供的新軍援計畫，“這將成為英國2023年一攬子防禦性援助的一部分”。據悉，澤連斯基本人將以線上方式參加英國遠征軍聯合部隊在周一的峰會。

蘇納克在會前表示：“從北極圈到懷特島，英國和我們的歐洲盟友在應對入侵烏克蘭的問題上一直步調一致，我們對歐洲再次實現和平的雄心依然堅定不移。但為了實現和平，我們必須阻止侵略，我們在整個地區的部署對於確保我們能夠應對最嚴重的威脅至關重要”。

蘇納克表示，“我知道這次聯合遠征軍峰會只會強調我們的親密友誼和對烏克蘭堅定不移的支持。”