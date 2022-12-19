英首相：目前情況下，俄方的任何單邊停火呼籲都是毫無意義的

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）12月19日在拉脫維亞首都里加參加由英方主導的“遠征軍聯合部隊”(JEF) 峰會時表示，“我們必須明確，在目前情況下，俄羅斯任何單方面的停火呼籲都是完全沒有意義的。我認為這將是一個假的呼籲”。蘇納克補充說，“它將被俄羅斯用來重新集結，加強他們的部隊，在他們從被征服的領土上撤出之前，不可能也不應該有真正的談判”。

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英國遠征軍聯合部隊（JEF）成立於2014年，由北約的英國、丹麥、愛沙尼亞、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威，加上非北約成員國的芬蘭和瑞典組成。據英國首相府在會前介紹，認識到北歐和波羅的海國家面臨的區域挑戰，包括俄羅斯的持續侵略，蘇納克將在周一的峰會上“呼籲各國領導人在2023年通過持續的致命援助、經濟復原力和政治支持維持或超過2022年對烏克蘭的支持水平”。英方指出，蘇納克的呼籲在英國宣布明年將根據一份2.5億英鎊的合同供應數十萬枚火炮彈藥之際發出，該合同將確保在整個2023年向烏克蘭持續提供關鍵的火炮彈藥。

蘇納克周一與上述北歐和波羅的海國家的首腦舉行了峰會，烏克蘭總統澤連斯基並以線上方式參加了會談。蘇納克在發表開場白時指出，“弗拉基米爾（澤連斯基）和他的人民確實鼓舞了我們所有人。他們已經表明，由於他們的決心，普京正在意識到他無法在戰場上獲勝。這意味着他現在正在使衝突升級，坦率地說，這給烏克蘭人民帶來了令人震驚的後果”。

蘇納克說：“我最近訪問烏克蘭時親眼看到了這一後果，我相信我們很快就會聽到更多關於它的消息。‘遠征軍聯合部隊’國家，我們在座的所有人都是烏克蘭最親密的朋友和盟友。到目前為止，我們已經帶頭支持他們，我知道我們將繼續這樣做。”

蘇納克指出，“我認為在我們考慮明年的時候，有三個優先事項需要我們考慮。我認為，首先是確保我們提供更多的軍事援助，而且軍事援助要不斷發展，以滿足我們現在面臨的局勢。這意味着更多的防空系統，意味着大炮，意味着裝甲車。就英國而言，我們已經承諾在明年提供相當於或超過我們今年提供的23億英鎊的援助，我非常希望並鼓勵在座的其他國家盡其所能繼續提供強有力的支持。”

蘇納克說，“我認為，第二，正如（拉脫維亞總理）克里希亞尼斯（ Krisjanis Karins）所提到的，我們必須明確，在目前的情況下，俄羅斯任何單方面的停火呼籲都是完全沒有意義的。我認為這將是一個假的呼籲。它將被俄羅斯用來重新集結，加強他們的部隊，在他們從被征服的領土上撤走之前，不可能也不應該有真正的談判。”

同樣就談判議題，愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）周一在前往裡加，出席波羅的國家峰會前向媒體表示，任何與俄羅斯在烏克蘭的侵略有關的和平或停火談判目前都是不成熟的。卡里斯說，“最重要的是向烏克蘭提供軍事援助，以便他們能夠贏得這場戰爭，只有當侵略徹底失敗，戰犯被繩之以法，和平才有可能。”

此外，蘇納克在會上表示，“第三，也是最後一點，我們必須繼續專註於削弱俄羅斯重組和再補給的能力，這意味着要對其供應鏈採取行動，並消除國際支持。特別是我想到了伊朗和它目前提供給俄羅斯的武器，我們應該像我們在聯合國所做的那樣，非常強烈地呼籲這一點。俄羅斯的經濟後果必須繼續是嚴重的，在這方面，我認為七國集團（G7）制定的新的石油價格上限和其他國家遵循的新的石油價格上限可以是非常有用的。”

澤連斯基在會上則向與會各國呼籲提供進一步軍援，他向蘇納克說道，“我請求你增加向我國提供防空系統的可能性，並幫助加快合作夥伴的相關決定。為烏克蘭提供百分之百的防空盾牌將是對抗俄羅斯侵略的最成功的步驟之一。而這一步驟現在就需要。”

澤連斯基向與會的10國首腦表示，“我請求你們現在就支持我們的國家，作出明確的決定——提供一切，不僅可以保持烏克蘭戰場上的現有動態，而且可以加速我們的國防部隊走向勝利。因為我們的勝利將是你們每個人的勝利，是歐洲、你們國家的勝利，是全世界都期待的勝利，我對此深信不疑。”