古特雷斯：對近期有效和談的可能性並不樂觀，強烈希望明年能在烏克蘭實現和平

聯合國/俄羅斯/烏克蘭

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）12月19日在紐約總部舉行的年終記者會上指出，地緣政治分歧使全球問題的解決變得更加困難，有時甚至成了不可能完成的任務。但他強調，現在不是坐以待斃的時候，人們應當展現出信念與決心，為應對挑戰尋求真正的解決方案。古特雷斯對於近期俄羅斯與烏克蘭之間進行“嚴肅”和談的可能性表示並不樂觀。他再次強調，俄烏戰爭必須以符合《聯合國憲章》和國際法規定的方式和平解決。

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據聯合國新聞報導，古特雷斯表示，世界需要的不是完美的解決方案，而是具有實用價值的解決方案，能夠對人們的生活產生有意義的影響，還能讓世界通往一個更美好與更加和平的未來。他指出，最新的例證便是19日凌晨來自加拿大蒙特利爾的好消息：參加《生物多樣性公約》第十五次締約方大會第二階段會議的代表們就一份新的全球生物多樣性框架達成一致。

古特雷斯說，“我們終於開始與大自然締結‘和平協定’。這一框架是堅定外交的重要一步，我敦促所有國家兌現承諾。” 他並強調，同樣是通過外交努力，在世界多地不斷發酵的衝突得以“懸崖勒馬”。

古特雷斯表示，“即便在戰火紛飛的烏克蘭，我們也感受到了堅定的靜默外交所產生的力量，這種力量幫助人們應對前所未有的全球糧食不安全狀況”。他談道，自黑海穀物倡議簽署以來，已有超過1400萬噸穀物和糧食產品從烏克蘭運出，俄羅斯的小麥出口量也增長了兩倍。

古特雷斯提及，其中，很大部分小麥被運往發展中國家，有近38萬噸被世界糧食計畫署用於在阿富汗、埃塞俄比亞、索馬里和也門實施的人道主義行動。同時，聯合國糧食及農業組織的食品價格指數已連續八個月下降，降幅達到約15%，使全球數百萬人免於陷入極端貧困。

古特雷斯還重申，聯合國將堅定不移地追求烏克蘭的和平，並使得這一和平符合國際法與《聯合國憲章》。

記者問道，“我們正在閱讀，聽到......俄羅斯在烏克蘭的攻勢做準備的報道，普京總統今天將前往白俄羅斯。您是否擔心戰爭出現新的嚴重升級，可能會把其他國家卷進來？ 因為所有的政治學者都說，普京將要求白俄羅斯幫助對基輔發動新的攻勢。而任何形式的新攻勢，如果把外部國家卷進來，將會造成什麼影響？”

古特雷斯表示，“首先，我們已經看到了大規模的升級，對電力基礎設施進行了猛烈的轟炸，當然，這對烏克蘭人目前的生活條件產生了巨大的影響，而且我們將在未來看到可怕的後果。所以，我們不需要再談升級的問題”。

古特雷斯說，“很明顯，我們將看看會發生什麼。有很多關於可能的新攻勢的傳言。我的立場是非常明確的。這些問題永遠沒有軍事解決辦法，但重要的是，解決方式要符合《聯合國憲章》和國際法的規定。”

古特雷斯補充說，“《聯合國憲章》對各國應尊重的領土完整有非常明確的規定。聯合國憲章》非常明確地規定，不接受使用武力來以任何方式改變領土完整。”

就和談可能，古特雷斯指出，“我對近期進行有效和談的可能性並不樂觀。我認為軍事對抗會繼續下去，我認為我們仍需等待一個有可能進行嚴肅和平談判的時刻。我沒有看到他們會在近期的地平線上（出現）”。

古特雷斯說，“這就是為什麼我們把精力集中在其他不同方面，以提高黑海穀物倡議的效率，開始為該倡議增加新的組成部分的可能性，即與氨的出口有關。我們對加快交換戰俘非常感興趣，特別是在我們即將迎來聖誕節的時候，雙方都在1月份慶祝聖誕節。我認為這將是非常重要的事情。”

古特雷斯說，“因此，我們將繼續努力發揮作用，為這些方面提供對話平台，以盡量減少痛苦，但我們不幻想真正的和平談判在近期內會成為可能。當然，對電力基礎設施進行的大規模轟炸是給人民帶來可怕麻煩的事情。 ”

古特雷斯稍後提到，“當我說我在近期看不到真正和平談判的機會時，我並不是指整個2023年。我強烈希望，在2023年，我們將能夠在烏克蘭達成和平”。

古特雷斯坦言，“對烏克蘭人民的後果，對俄羅斯社會和經濟的後果，以及對全球經濟的後果，特別是對發展中國家的後果，糧食和能源的高價格，以及所有其他使這些高價格複雜化的困難，我提到債務增加。我提到了缺乏財政空間和發展中國家正在遭受的不平等加劇的戲劇性局面。所有這些都是我們盡一切可能在2023年底前實現和平解決的理由。”