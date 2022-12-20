國際貨幣基金組織批准烏克蘭計畫 助其融資維持經濟穩定

烏克蘭國際援助

2022年12月17日，在烏克蘭頓涅茨克地區的巴赫穆特Bakhmut,，一名居民在街道行走。

國際貨幣基金組織(IMF)周一12月19號表示，已為烏克蘭批准1項為期4個月的計畫，烏克蘭將在與該機構的經濟監督計畫下遵循其建議，這可能為其融資援助鋪平道路，該國的需求超過400億美元。

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IMF在一份聲明中說，國際貨幣基金組織執行委員會討論了烏克蘭的監督計畫（PMB），該計畫"旨在維持金融穩定和促進捐助者融資。"

烏克蘭當局已承諾進行改革，包括稅收、國內債務市場、透明度和中央銀行獨立性。IMF說，他們有四個月的時間來證明改革進展。

國際貨幣基金組織駐烏克蘭特派團團長加文-格雷說，這一由國際貨幣基金組織監督的措施框架 "旨在為融資鋪平道路"，融資可以 "來自許多方面"。 他說烏克蘭2023年的預算和運營需求估計在400億至570億美元之間。

實際上，IMF本身不會發放任何貸款，但希望PMB計畫有助提高捐助國支持烏克蘭的信心。

該組織副總裁吉塔-戈皮納特在聲明中說，"強有力和可預測的外部金融支持將是當局戰略成功的關鍵"。他認為，在烏克蘭 "迅速付款將有助於解決從2023年初開始的緊張局勢"。

該機構表示，在 "有力地執行 "PMB監督計畫之後，對 "可能的全面的IMF支持計畫 "持開放態度。

法新社報道，自2022年2月烏克蘭戰爭開始和俄羅斯入侵以來，到目前為止，國際貨幣基金組織已經向基輔提供了27億美元的緊急援助。歐盟委員會剛剛提出在2023年提供180億歐元的貸款。