澤連斯基周三預計將到訪白宮與拜登會晤，並對國會兩院聯席會議發表講話

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綜合消息顯示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月21日預計將到訪美國首都華盛頓，並將在白宮與拜登總統（Joe Biden）舉行會晤。如若成行，澤連斯基預計還將在當地時間周三晚間對美國國會兩院聯席會議發表講話。

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據美國有線電視新聞網（CNN）引述正在進行規畫的兩個消息來源稱，拜登和澤連斯基計畫於周三在白宮會面，這將是一次突擊訪問，同時美國政府打算向烏克蘭提供新的國防援助計畫，其中將包括愛國者防空導彈系統。

報導指，這次訪問還沒有最後確定，由於安全方面的考慮，有關這次訪問的消息仍然被嚴格控制，這將標誌着澤連斯基自今年2月24日，俄羅斯入侵開始以來首次在烏克蘭以外的地方訪問。白宮拒絕就可能的訪問或拜登宣布新的對烏安全援助公告發表評論。

據美國短新聞網站Axios報導，多位國會高級領導層人士透露稱，雖然細節尚未最終確定，但美國國會警方正在為周三的潛在訪問加強安保工作。

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在周二寫給同事們的一封信中要求，“所有議員在周三晚上親自出席我們的會議”，並補充說，他們“請在周三晚上出席一個非常特別的民主焦點”。知情人士說，佩洛西一直在給議員們打電話，敦促他們在周三出現在國會大廈，因為擔心在假期休會之前，議員們將不來國會大廈。

CNN報導稱，根據幾個消息來源，議員們的預計是澤連斯基將在星期三向國會發表講話。但這些消息來源提醒說，出於安全考慮，這可能還不是最終結果。佩洛西本人不願證實有關澤連斯基將於周三來到國會大廈的報道，她說：“我不知道那會發生”。

佩洛西說：“我們還不知道。我們只是不知道”。當CNN問及是否已向澤連斯基發出邀請時，她回答說，“不，在我們知道他是否能來之前不會”。

澤連斯基周二突訪了位於烏東頓涅茨克地區的前線城市巴赫穆特，並視察了在當地參加戰鬥的烏軍人員。期間，烏軍戰士代表贈予他了一面烏克蘭國旗。

澤連斯基當晚在發表視頻講話中表示，“本周對烏克蘭極為重要，為了度過這個冬天和明年。為了獲得必要的支持，為了讓烏克蘭的旗幟最終在我們的邊界——烏克蘭的邊界的所有地段取得勝利”。

澤連斯基提及：“我們的戰士們今天把我們的旗幟交給我，並要求把它轉交給那些對烏克蘭、對我們所有戰士們來說非常重要的決定者們。我們一定會照做。我們一定會忍耐。我們一定會獲得對烏克蘭的必要支持！”