澤連斯基突訪烏東前線巴赫穆特：烏克蘭不會把自己的東西留給敵人

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月20日未經宣布，突訪了位於烏東頓涅茨克地區的前線城市巴赫穆特，並視察了在當地參加戰鬥的烏軍人員。

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據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基訪問了在巴赫穆特作戰的一個機械化旅的前線陣地，該旅人員正在通往巴赫穆特市的道路上與俄方部隊對峙。他聽取了烏軍指揮官關於作戰情況、後勤支持和進一步行動建議的報告。

在視察交戰地區時，澤連斯基向烏軍戰士代表感謝他們在擊退敵人進攻中所表現出的勇氣、韌性和力量。他在視察期間還向烏軍戰士頒發國家獎章，來自機械化步兵、摩托化步兵、山地突擊步兵、坦克、炮兵和空中機動部隊的戰士們獲得了這些獎項。澤連斯基並與所有在場的人以默哀的方式緬懷犧牲的烏軍戰士，即烏克蘭的英雄們。

對此，澤連斯基在周二晚的視頻講話中介紹稱，“我已經從頓涅茨克地區回來了，從我們的巴赫穆特要塞回來了。我今天在那裡支持我們的戰士，頒發國家獎章，向他們表示感謝。向我們所有的英雄——那些不僅保衛巴赫穆特，不僅保衛我們的頓巴斯，而且保衛整個烏克蘭的英雄們。我們都應該明白這一點。”

澤連斯基說：“你們知道，在前往前線的路上，今天我還經過了斯洛維揚斯克、克拉馬托爾斯克、德魯日基夫卡、科斯蒂安蒂尼夫卡......這些城市和附近的村莊，現在簡直是在為生命而戰。為我們所有人的生命——所有烏克蘭人和所有烏克蘭事物的生命，甚至更多，為所有保存人性的事物和人的生命而戰。”

澤連斯基說：“看看俄羅斯的攻勢，它把旗幟帶到哪裡，就會留下什麼：被燒毀的土地，被摧毀的生命... 痛苦、廢墟和墳墓——這就是所謂的‘俄羅斯世界’。這就是我們的英雄們所阻止的東西。這正是他們從烏克蘭驅逐出來的東西，一步一步地把生命還給我們的土地，從佔領者踏上的地方。”

澤連斯基表示，“而為了這個運動存在，為了我們的邊界存在，為了我們把烏克蘭的旗幟還給我們國家南部和東部的城市和村莊，那裡有巴赫穆特，那裡有一個堡壘，那裡有我們英雄的保衛者。他們在那裡忍受的每一天，他們在那裡承受的每一次打擊，他們擊退的每一次攻擊和他們進行的每一次反擊都是烏克蘭的一個生命”。

澤連斯基說：“我感謝我們所有捍衛巴赫穆特要塞的勇士們! 我感謝所有在那裡拯救烏克蘭的英雄們的母親和父親、妻子和孩子們! 我請求我們所有的人：無論你在哪裡，請支持烏克蘭的英雄們，他們正在堅持抵抗佔領者最猛烈的攻擊，抵抗俄羅斯最瘋狂的打擊...... 支持我們的巴赫穆特——破爛不堪但未被征服，和支持當地的保衛者。”

澤連斯基強調：“我們將盡一切可能和不可能做到的，預期的和意外的事情，以便我們的英雄擁有他們需要的一切來取得勝利。獲得所有烏克蘭人期待的結果。我們前線的所有城市和村莊都在等待的結果”。他指出，“這是我們的盧甘斯克地區，這是我們的烏克蘭南部，這是我們的克里米亞。烏克蘭不會把自己的東西留給敵人。”

澤連斯基表示：“本周對烏克蘭極為重要，為了度過這個冬天和明年。為了獲得必要的支持，為了讓烏克蘭的旗幟最終在我們的邊界——烏克蘭的邊界的所有地段取得勝利。我們的戰士們今天把我們的旗幟交給我，並要求把它轉交給那些對烏克蘭、對我們所有戰士們來說非常重要的決定者們。我們一定會照做。我們一定會忍耐。我們一定會獲得對烏克蘭的必要支持！”

澤連斯基最後說：“榮耀歸於巴赫穆特要塞的所有守衛者! 榮耀歸於所有為祖國而戰的人! 榮耀歸於我們不可被屈服的美麗人民！所有在這場殘酷的戰爭中喪生的烏克蘭人將得到永恆的記憶和榮耀！榮耀歸於烏克蘭!”