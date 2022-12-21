梅德韋傑夫突訪北京 向習近平轉交普京信函

俄羅斯/中國/烏克蘭

俄羅斯總理梅德韋傑夫12月21日意外突訪北京，向習近平遞交了普京的信函。此刻正值烏克蘭總統澤連斯基出訪華盛頓，普京首次公開承認其侵烏戰爭非常艱難…

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯總理梅德韋傑夫今天12月21日在其電報群（Telegram）頻道發布一段視頻，顯示他和習近平笑着拍照，以及中俄官員的會面。

身為俄羅斯前總統和國安會主席的梅德韋傑夫說，他和習近平討論了兩國"無限"的戰略夥伴關係，及烏克蘭問題，但他未提供有關烏克蘭討論的進一步細節。

習近平與梅德韋傑夫今天周三在北京釣魚台國賓館會面。梅德韋傑夫首先向習近平轉交了普京的親署信（內容不詳），並轉達了普京對習近平的“友好問候“和”美好祝願“。同時，梅德韋傑夫也熱烈地祝賀了習近平在中共20大成功連任總書記。習近平則請梅德韋傑夫轉達他對普京的“親切問候和良好祝願”。

有關烏克蘭問題，據中國官媒報道，習近平表示，“希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切“。

據中國外交部網站稱，“梅德韋傑夫說，烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題“。

梅德韋傑夫還說，"我們討論了中俄兩個執政黨之間的合作，（......）以及我們在戰略夥伴關係框架內的雙邊合作，特別是在經濟和工業生產領域。他補充說，"我們還討論了國際問題--當然包括烏克蘭的衝突"，並說這次會談"很有用"。

梅德韋傑夫這次是應中共黨的邀請，以“統一俄羅斯黨”主席的身份訪問北京的。

習近平表示，在過去10年間，“中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係”，“是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇”，他並稱，“中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進”，推動全球治理朝着更加“公正合理”的方向發展。

據中國官媒的報道說，雙方還就共同關心的其它國際地區問題交換了意見。

並說，王毅等人參加了這次會見。