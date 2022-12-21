澤連斯基已在前往華盛頓路上 美國將宣布對烏提供18億美元額外軍援

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據美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士的話報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經在前往華盛頓，赴美訪問的路上。這將是自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，他首次對外訪問。此外，美聯社周二援引拜登政府官員的話報導，在澤連斯基即將來訪之際，美國將向烏克蘭提供價值18億美元的大規模軍事援助，其中將首次包括愛國者防空導彈系統和可供烏軍戰機使用的精確制導炸彈。

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新的軍援計畫將進一步增加自俄羅斯2月入侵開始以來，美國向烏克蘭提供的近200億美元的安全援助，同時美國國會正在準備通過價值1.7萬億美元的2023財年支出法案，其中包括近450億美元與烏克蘭有關的緊急援助資金。

據美聯社報導，透露消息的美國官員們說，預計周三宣布的一攬子計畫將包括來自五角大樓庫存的約10億美元的武器，以及通過烏克蘭安全援助計畫（USAI）提供的另外8億美元資金，該計畫資助為烏克蘭購買武器、彈藥、培訓和其他援助。

澤連斯基和其他烏克蘭官員已經向西方領導人施加壓力，要求他們提供更多的先進武器，包括愛國者防空導彈系統，以幫助該國抵禦俄羅斯的空襲。愛國者將是西方提供給烏克蘭的最先進的地對空導彈系統，以幫助抵禦俄羅斯的導彈和無人機襲擊。

美方藉著澤連斯基來訪的機會宣布新一輪的軍援計畫，發出了一個強有力的信息，即隨着戰爭的拖延，美國將繼續支持烏克蘭。報導指，目前還不清楚愛國者防空導彈系統究竟何時會抵達烏克蘭的前線，因為美軍必須訓練烏軍人員如何使用這一高科技系統。

訓練可能需要幾周時間，預計將在德國的格拉芬沃爾訓練區進行。迄今為止，美國和西方對烏克蘭部隊的所有培訓都是在歐洲國家進行的。官員們說，該一攬子計畫中還將包括數量不詳的聯合制導攻擊彈藥（JDAMs）。這些套件將用於改裝大型炸彈，增加尾翼和精確的導航系統，以便不是簡單地從戰鬥機上投放到目標上，而是可以釋放並引導到攻擊目標。

據悉，美軍的戰鬥機和轟炸機都使用JDAMs，五角大樓一直在努力改造它們，以便烏克蘭的蘇系戰機也可以使用。到目前為止，美國一直不願意向烏克蘭提供美製戰機。因此，五角大樓不是向烏克蘭提供這些美製戰機，而是幫助基輔找到創新的方法，以升級其機隊。

此外，該援助計畫還將包括數量不詳的海馬斯火箭炮系統的額外彈藥、火炮和迫擊炮彈、軍用卡車和HARM空對地反輻射導彈等。