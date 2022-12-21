烏克蘭總統澤連斯基飛抵美國訪問

澤連斯基訪美

烏克蘭總統澤連斯基周三12月21日飛抵華盛頓，美國總統喬-拜登將在白宮接待這位烏克蘭總統。這是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首次出國訪問。

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空中交通監測網站顯示了一架美國軍用飛機從波蘭的熱舒夫市飛往美國首都郊區的安德魯斯空軍基地的路線。

法新社21日發自華盛頓的報道說，自俄羅斯2月24日入侵以來一直沒有離開自己國家的烏克蘭總統澤連斯基今天周三將在白宮與拜登的會面，然後向美國國會發表講話，這是一次歷史性的訪問。

美國政府發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中表示，這次訪問凸顯了，只要烏克蘭有需要，不論多長時間，美國都會支持烏克蘭。

美國將宣布對烏克蘭的新援助，被稱為 "重大"的援助，包括愛國者防空系統，這聽起來像是對弗拉基米爾-普京的挑戰。

在周三上午，澤連斯基總統在推特上證實，他"正前往美國，此行目是為了加強烏克蘭的“復原力”和“防禦能力"。

據美聯社說，兩名美國國會消息人士和一名熟悉此事的人士證實了澤連斯基的訪美計畫，但由於此行的高度敏感性質，他們以匿名方式發言說，儘管澤倫斯基的訪問在預料之中，但出於安全考慮，仍可能在最後一刻被取消。

該消息還說，美國國會將對包括向烏克蘭提供約450億美元緊急援助的年終支出方案進行投票，而且美國準備向該國發送愛國者地對空導彈，以幫助抵禦俄羅斯的入侵。

此前一天，澤連斯基前往烏戰前線最熱點，即頓涅茨克的巴赫穆特市，他在那裡讚揚了烏軍的"勇氣、韌性和力量"，背景是隆隆炮聲。