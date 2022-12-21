馬斯克宣布將卸任推特CEO，尋找替代者

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推特首席執行官（CEO）馬斯克（Elon Musk）12月20日表示，“一旦我找到足夠愚蠢的人接受這份工作，我就會辭去CEO的職務”。不過，他強調，“在那之後，我將只管理（推特的）軟件和服務器團隊”。

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此前，馬斯克在上周日發起投票，詢問網民他“是否該辭去推特負責人一職？” 馬斯克當時承諾，“我將遵守這次民意調查的結果”。最終，超過1000萬人，即57.5%的受訪者，投票認為他應該離開這個職位。

馬斯克在投票結束後的一天多時間裡沒有直接回應其結果，但確實對幾條推文做出了反應，這些推文表明投票可能被機器人滲透，或者表明它不是人們所需的代表性樣本。

按照目前的情況，馬斯克作為推特的所有者，仍將保留對平台的壓倒性影響。他還在控制推特後不久解僱了公司的董事會成員。馬斯克上個月在法庭上被問及他將如何在特斯拉公司、SpaceX公司以及推特之間分配時間。馬斯克回答說，他從未想過要成為任何公司的CEO，他更願意把自己看作是一名工程師。

一些特斯拉投資者曾敦促馬斯克離開推特，把精力放在這家電動汽車公司上，該公司在股市上一直在掙紮。特斯拉的股票在周二的交易中下跌超過8%。