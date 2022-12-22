澤連斯基/美國
澤連斯基告訴美國國會：烏克蘭“永不投降”
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澤連斯基昨天周三受到美國國會的熱烈歡迎，他向美國參眾兩院議員們表示：“烏克蘭絕不投降”，會戰鬥到勝利。他說，“現在烏克蘭充滿活力和戰鬥力”，“俄羅斯的暴政不再能控制我們了”...
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烏克蘭總統澤連斯基12月21日經波蘭抵達華盛頓訪問，他與拜登總統在白宮會晤後，抵達國會演講，並贈送了一面他從烏東前線激戰城市巴赫穆特（Bakhmout）帶來的烏克蘭國旗。
據法新社報道，澤連斯基周三在美國國會保證說，烏克蘭"堅持自己的立場，永遠不會投降"，他還解釋說，美國對烏克蘭的援助"不是做慈善"，而是"對全球安全和民主的投資"。
澤連斯基總統昨天抵達美國國會後，受到起立鼓掌歡迎，他用英語鄭重地說道："與最壞的預測相反，烏克蘭沒有淪陷”。“烏克蘭充滿活力和戰鬥力"。"俄羅斯的暴政不再能控制我們"。澤連斯基補充說："在爭奪世界輿論的戰鬥中，我們已經打敗了俄羅斯。
此訪是今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤連斯基的首次出國訪問。在啟程之前，他先去了烏東前線的巴赫穆特視察。
法國《世界報》指出，拜登是要通過接待澤連斯基，打消普京的幻想，讓他看到，美國的倦怠期並未到來，不要幻想"疲勞"會使華盛頓推動基輔倉促談判，以圖將當地力量的對比固定在有利於莫斯科的狀態。
該報說，在白宮和國會，有兩個承諾不斷相互回應：烏克蘭總統：“在你們的支持下，我們會戰鬥下去，直到我們勝利的那一天，儘管有嚴酷的冬天和逆境的存在”。
美國回應："這是一場關乎我們所有人的戰鬥。我們與你們站在一起，直到最後"。
法國世界報還說，當然美國的回應“不包括極少數迷失在自己小格局中的共和黨議員和保守派評論員”。