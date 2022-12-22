澤連斯基告訴美國國會：烏克蘭“永不投降”

澤連斯基/美國

烏克蘭總統澤連斯基向美國國會贈送來自烏東前線巴赫穆特的烏克蘭國旗2022年12月21日

澤連斯基昨天周三受到美國國會的熱烈歡迎，他向美國參眾兩院議員們表示：“烏克蘭絕不投降”，會戰鬥到勝利。他說，“現在烏克蘭充滿活力和戰鬥力”，“俄羅斯的暴政不再能控制我們了”...

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烏克蘭總統澤連斯基12月21日經波蘭抵達華盛頓訪問，他與拜登總統在白宮會晤後，抵達國會演講，並贈送了一面他從烏東前線激戰城市巴赫穆特（Bakhmout）帶來的烏克蘭國旗。

據法新社報道，澤連斯基周三在美國國會保證說，烏克蘭"堅持自己的立場，永遠不會投降"，他還解釋說，美國對烏克蘭的援助"不是做慈善"，而是"對全球安全和民主的投資"。

澤連斯基總統昨天抵達美國國會後，受到起立鼓掌歡迎，他用英語鄭重地說道："與最壞的預測相反，烏克蘭沒有淪陷”。“烏克蘭充滿活力和戰鬥力"。"俄羅斯的暴政不再能控制我們"。澤連斯基補充說："在爭奪世界輿論的戰鬥中，我們已經打敗了俄羅斯。

此訪是今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤連斯基的首次出國訪問。在啟程之前，他先去了烏東前線的巴赫穆特視察。

法國《世界報》指出，拜登是要通過接待澤連斯基，打消普京的幻想，讓他看到，美國的倦怠期並未到來，不要幻想"疲勞"會使華盛頓推動基輔倉促談判，以圖將當地力量的對比固定在有利於莫斯科的狀態。

該報說，在白宮和國會，有兩個承諾不斷相互回應：烏克蘭總統：“在你們的支持下，我們會戰鬥下去，直到我們勝利的那一天，儘管有嚴酷的冬天和逆境的存在”。

美國回應："這是一場關乎我們所有人的戰鬥。我們與你們站在一起，直到最後"。

法國世界報還說，當然美國的回應“不包括極少數迷失在自己小格局中的共和黨議員和保守派評論員”。