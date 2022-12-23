布林肯：美國已經準備好向中國提供疫苗

美國/中國/新冠病毒

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期四（12月22日）表示，美國已經做好向中國提供新冠疫苗的準備，但北京方面迄今尚未對美國提出請求。

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據彭博社22日報道，布林肯在新聞發布會上說：“我們希望看到中國控制住疫情”，中國的疫情“對全球經濟顯然有影響”，美國也擔心當新冠病毒在中國大範圍傳播之際，會出現新的變種。

布林肯說，對於包括中國在內的所有國家來說，各國政府應把重點放在疫苗接種、提供檢測和治療上。

布林肯沒有回答有關中國官方新冠死亡統計數據有效性的問題，但強調了保持透明度的重要性。

另據報道：美國國務卿布林肯22日與中國外長王毅通話，討論中國疫情。國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯與王毅通話，進一步討論當前新冠疫情情勢，並向中方強調信息透明對國際社會的重要性。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應說，中國的疫苗庫存“總體上可以滿足需求”，而且正在部署加強免疫接種，中美兩國衛生官員也會保持聯繫。

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時，對美國國務院表示願意同中國分享疫苗來應對疫情的提問曾回應稱，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，確保更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求，相信在中國人民齊心協力、團結應對之下，我們一定能迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。