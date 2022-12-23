朝鮮再發射兩枚短程導彈

朝鮮/導彈

韓國首爾火車站的新聞節目中，電視屏幕顯示朝鮮發射導彈的資料圖片2022年11月18日

朝鮮周五向日本海方向發射了兩枚短程導彈，這是朝鮮一系列試驗中的最新一次。據韓國說，一年來，朝鮮已發射67枚彈道導彈。

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韓國參謀長聯席會議說，韓國軍隊發現，朝鮮今天12月23日下午4點32分（格林尼治標準時間7點32分）左右，從平壤的順安區向東海（日本海）發射了兩枚短程彈道導彈，

朝鮮在5天前剛剛以“偵察衛星樣機”試驗之名，發射了一枚中程彈道導彈。

韓國軍方表示，他們正在對着兩枚導彈的射程、射高、飛行速度等具體參數進行分析。

據韓聯社說，今年以來，朝鮮已發射了67枚彈道導彈和3枚巡航導彈。

法新社說，一年來朝鮮進行了前所未有多次數的武器試驗，包括在11月發射了朝鮮最先進的洲際彈道導彈（ICBM）。

東京證實了朝鮮今天的發射，日本政府發言人松野博一（Hirokazu Matsuno）稱其為"絕對不可接受"。

美國和韓國幾個月來一直警告說，平壤正準備進行第七次核試驗。

朝鮮領導人金正恩的強勢妹妹在本周早些時候堅稱，朝鮮已開發出先進的技術，可以利用間諜衛星從太空拍攝圖像。

韓國參謀長聯席會議在一份聲明中說，華盛頓和首爾周二舉行了一次聯合空中演習，並在朝鮮半島部署了一架美國B-52H戰略轟炸機。

這架遠程重型轟炸機是美韓在周二進行聯合演習的一部分，參加周二演習的還有來自美國和韓國最先進的軍用飛機，包括F-22和F-35隱形戰鬥機。

韓國參謀長聯席會議在一份聲明中說，韓美兩國星期二舉行了一次聯合空中演習，並在朝鮮半島部署了一架美國B-52H戰略轟炸機。

這架遠程重型轟炸機是演習的一部分，演習中包括來自美國和韓國最先進的軍用飛機，包括F-22和F-35隱形戰鬥機。

試射創紀錄

專家說，朝鮮對美國和韓國的聯合空中演習特別敏感，因為其空軍力量薄弱，缺乏高效的飛機和訓練有素的飛行員。

首爾朝鮮大學院大學（Universityof North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社，朝鮮這次最新發射"可能是對本周早些時候美韓演習的回應"。

此外，今天周五的發射也是白宮指平壤向俄羅斯瓦格納僱傭軍交付武器後的幾個小時。

瓦格納集團在中東、非洲和烏克蘭開展業務，由俄羅斯總統普京身邊的商人葉夫根尼-普里戈津控制。

在朝鮮官媒朝中社發表的一份聲明中，朝鮮外交部否認與俄羅斯有任何武器交易，並說這個故事是"由一些不誠實的勢力捏造的"。

儘管國際社會對其武器計畫進行了嚴厲的制裁，但平壤已經建立了一個洲際彈道導彈（ICBM）庫，其中最先進的導彈是朝鮮今年發射的，其標誌是一系列創紀錄的武器試驗。

追求固體燃料

然而，平壤亮出的所有洲際彈道導彈都是用液體燃料。朝鮮領導人金正恩認為，為更先進的導彈開發固體燃料發動機是平壤的一個戰略重點。

液體燃料火箭很難操作，需要很長時間來準備起飛，這使得它們更慢，更容易被敵人發現和摧毀。

而固體燃料導彈更容易、更機動，需要的準備時間更少，在發射前也更難被發現。

金正恩在2021年公布的目標之一是開發可從陸地或潛艇上發射的固體燃料洲際彈道導彈。

金正恩在2022年說，他希望擁有世界上最強大的核力量，並在9月宣稱，朝鮮的核大國地位已經"不可逆轉"。

自2006年以來，平壤因其核武器與導彈計畫已受到聯合國安理會的多次制裁。