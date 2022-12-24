拜登簽署涉及8579億美元的2023財年國防授權法案

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美國總統拜登（Joe Biden）12月23日正式簽署了價值8579億美元的2023財年國防授權法案。其中，美國國防部將獲得8167億美元。拜登通過聲明表示，該法律“為美國軍人及其家屬提供了重要的福利並加強了訴諸司法的機會，還包括支持我國國防、外交和國土安全的關鍵權力”。

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據五角大樓介紹，“該法律意味着美國國防部的軍事人員和文職人員加薪4.6%，並包括高出拜登政府提出的國防預算申請450億美元，以應對通貨膨脹的影響和加速《國防戰略》的實施”。 該法律還為美國能源部和美國國防核設施安全委員會的國家安全計畫授權了303億美元，為其他與國防有關的活動授權了3.78億美元。

五角大樓稱，“雖然通貨膨脹率一直在下降，但該法律授權126億美元用於通貨膨脹對採購的影響。它還為軍事建設的通貨膨脹增加了38億美元的資金。該法律為國防部燃料採購的通貨膨脹影響授權了25億美元，這是對該機構規模的一個證明”。該法律中較有爭議的一項內容是要求美國國防部長取消美軍人員強制接種新冠疫苗的任務。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於2021年8月24日下令執行該任務。據悉，大約98%的現役軍人和96%的美軍總兵力已經接種了新冠疫苗。自4月以來，只有兩名美國軍人死於新冠疫情。就新法中有關廢除強制接種疫苗內容，美國國防部官員說，“將完全遵守法律”。

經拜登簽署成為法律的《2023年國防授權法》為美國海軍造船業授權了326億美元，增加了47億美元。這將為建造11艘戰鬥艦艇提供資金，包括3艘阿利·伯克級驅逐艦；2艘弗吉尼亞級攻擊核潛艇；2艘遠征快速運輸艦；1艘星座級護衛艦；1艘聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦；1艘約翰·劉易斯油輪和1艘納瓦霍級牽引、打撈和救援船。法律還要求為美國海軍建造第三艘阿利·伯克級驅逐艦，並為此撥款22億美元。

該法律為8架F-18E/F戰鬥機、16架F-35C戰鬥機、15架F-35B戰鬥機和12架CH-53K直升機提供資金。其還授權增加兩架V-22魚鷹式傾轉旋翼機、七架E-2D“高級鷹眼”預警機和五架KC-130J加油機，並資助了幾個無人駕駛航空平台，包括MQ-4C海衛一(Triton)無人機和MQ-25黃貂魚型(MQ-25 Stingray)無人機系統。

該法律並批准了“歐洲威懾倡議”2023財年的全部預算要求，並延長和修訂了“烏克蘭安全援助倡議”(USAI) 。該倡議允許拜登政府從製造商手中購買武器交付烏克蘭，而非從五角大樓現存的武器儲備中對烏提供軍事援助。它授權在2023財年通過“烏克蘭安全援助倡議”對烏提供8億美元軍援，比拜登政府最初的預算要求提高了5億美元。

該法律還希望向烏克蘭提供長期援助，特別是放棄與支持烏克蘭的彈藥合同有關的限制，或增加國防部的關鍵彈藥庫存。它還為某些彈藥提供了多年的採購授權。

在全球範圍內，該法律將“太平洋威懾倡議”延長至整個2023財年，並確定了約115億美元的投資，以支持該倡議的目標。據中央社報導，該法律授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。其內容還呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

美國參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）周五表示，“該立法提供了一個全面的藍圖，以裝備、供應和訓練美國部隊；為軍人家屬提供服務；並加強對五角大樓和軍事項目的監督。它還加強了對烏克蘭和台灣的支持。”