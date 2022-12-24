日本擬邀請印度、印尼出席七國集團廣島峰會

日本/印度/國際

日本政府正在就明年5月舉行的七國集團（G7）廣島峰會時召開的擴大會議展開協調，擬邀請二十國集團（G20）輪值主席國印度總理莫迪、2023年東盟輪值主席國印度尼西亞總統佐科出席。日本政府相關人士23日透露了該消息，日方還在討論邀請澳大利亞總理阿爾巴尼斯赴會。此外，東京是否會邀韓國出席，成為焦點。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社報導，日本首相岸田文雄希望在明年的七國集團峰會上，推進“自由開放的印度-太平洋”願景，並且基於俄烏衝突，鮮明表態強烈反對憑藉力量單方面改變現狀。他還有意與在國際社會上影響力增強的印度和印尼的首腦共享對形勢的認識並擴大合作。

據相關人士介紹，七國集團輪值主席國可以選擇邀請參加擴大會議的國家和國際組織。日本與澳大利亞近年在安全領域的合作進展迅速，日方在考慮邀請澳洲總理阿爾巴尼斯參會。非洲聯盟也可能受邀派出代表赴會。

岸田文雄在本月早些時候與目前擔任非盟輪值主席國的塞內加爾總統薩勒會晤時表示，支持非盟加入二十國集團。消息人士說，預計最早於明年2月就受邀名單作出最終決定。

報導提及，日本雖然與韓國在朝鮮的核及導彈問題上，由美國斡旋展開了合作，但原被強征勞工訴訟問題仍然懸而未決。如果邀請韓方參加擴大會議，那麼岸田也設想與韓國總統尹錫悅舉行雙邊會談。日本政府相關人士對此表示：“有必要權衡邀請韓國的利弊”。

據了解，日本政府還已在協調岸田文雄明年1月上半月訪問英國、法國、意大利歐洲三國的事宜。三國均為七國集團國家。