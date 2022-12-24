法國賽峰集團1720萬美元了結在中國行賄案

法國賽峰集團/中國/美國

法國賽峰集團為其子公司在中國的賄賂案向美國支付1720萬美元。據法新社說，這些子公司在中國的賄賂活動在被賽峰集團收購之前已經結束。

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據路透社報道，美國司法部 (DoJ) 12 月23日表示，法國噴氣發動機製造商賽峰集團（Safran）將支付大約1720萬美元，作為其子公司涉嫌在中國行賄案與美國司法部達成和解的一部分。

根據《華爾街日報》周五援引美國司法部的一封信，賽峰集團將不得不歸還"以腐敗手段獲得"的合同利潤，但不會被起訴。

法新社說，法國賽峰集團的兩個子公司在中國賄賂案都發生在被賽峰集團收購之前。它們一個是飛機零件供應商會標系統 （Monogram Systems），另一個是在德國的分支，製造飛機真空壓力廁所的艾瓦克有限公司（Evac GmbH）。

根據《華日》援引該案文件，這兩家公司涉嫌在1999年至2015年期間，為與中國政府簽訂的高鐵火車的廁所合同支付傭金，而這一賄賂是通過北京的一名諮詢顧問乾的，後者與當時中國政府一名高官關係密切。

文章還援引美國檢察官的話說，賽峰集團在調查中給予了合作，甚至在賽峰集團接管之前，這些賄賂活動就已經停止。

法新社說與賽峰集團聯繫時，賽峰集團沒有立即回應。

飛機真空廁所製造公司艾瓦克（Evac）已在2021年6月被賣給了德國制動器和其他鐵路零件製造商克諾爾公司。