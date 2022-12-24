荷蘭承諾2023年將對烏援助25億歐元 首相：近20億是用於軍事支持

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荷蘭政府12月23日承諾將在2023年提供25億歐元用於支持飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金將用於軍事援助，但也包含支持基礎設施的維修和重建活動，並為打擊有罪不罰的努力提供財政捐助。

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荷蘭政府周五通過聲明表示，“在未來一年，烏克蘭將繼續需要大量的國際支持。俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍在繼續，並且已經變成了一場消耗戰。烏克蘭的武裝部隊每天都在繼續為他們國家的自由、安全和繁榮而戰，從而為整個歐洲而戰。荷蘭政府現在決定撥出專款，發出了一個明確的信息，即對烏克蘭人民的聲援不會減弱，只要他們需要，就可以指望荷蘭的可預期的支持。”

據荷蘭政府介紹，對烏軍事援助將從荷蘭自己的武器庫存中提取，並從軍火製造商處購買，“荷蘭致力於與其他國家和國防工業進行協調和合作。這應該可以提高為烏克蘭武裝部隊運送武器的有效性，同時限制對我們自己的影響”。

此外，荷蘭對烏克蘭基本重建活動的援助旨在用於基礎設施維修，特別是能源基礎設施，以及醫院、住房、農業基礎設施重建和排雷工作。

荷蘭政府也正在提供對烏克蘭的人道主義援助和對法治、人權和問責制的支持。據悉，荷蘭政府明年為烏克蘭預留的這筆預算金額是在通過歐盟提供的總額為180億歐元的財政援助和在荷蘭的難民接收費用之外的行動。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）周五在與烏克蘭總統澤連斯基通完電話後宣布了這一消息。呂特在當天於海牙舉行的新聞發布會上說，在這筆25億歐元的資金中，“將近20億是用於軍事支持”。他指出，其餘部分將用於人道主義援助、重建基礎設施以及確保問責制。

荷蘭國防大臣卡伊莎·奧隆格倫(Kajsa Ollongren) 上周表示，自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，荷蘭已經向後者提供了近10億歐元的軍事援助。這包括裝甲榴彈炮、防空導彈、彈藥和雷達設備等軍事物資。據悉，一開始，大量的軍援來自荷蘭軍隊的現有供應，但現在荷蘭也直接從製造商那裡為烏克蘭購買武器和其他設備。

荷蘭士兵也在幫助訓練烏軍人員，屬於烏軍的部分軍事裝備也由荷蘭維護。其中大部分是與其他歐洲國家合作進行的。為了幫助該國度過冬季，荷蘭政府內閣此前宣布將撥款1.8億歐元。這筆錢的目的是整修電力網絡，以及其他需求。烏克蘭電網一直受到俄羅斯人的攻擊。

呂特在周五稍早通過推特表示：“只要俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭，荷蘭就將向烏克蘭提供援助。軍事、人道主義和外交方面（的援助）。我們將在2023年為此撥款25億歐元。烏克蘭可以依靠荷蘭。我們剛剛在與澤連斯基的通話中確認了這一點。”