印度要求中港日韓泰入境旅客必須進行核酸檢測

印度/國際/新冠病毒

自新德里方面消息，印度政府12月24日宣布，由於新冠病毒感染病例在全球範圍內激增，來自中國大陸、香港、日本、韓國和泰國的國際旅客將必須接受核酸檢測（RT-PCR)。

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據《今日印度》報導，這一發展是在印度聯邦衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）（Mansukh Mandaviya）與各邦部長舉行會議討論目前的新冠疫情情況，並確保國家準備好遏制病毒的傳播之後的一天發生的。

曼達維亞在受訪時表示，“對於來自中國、日本、韓國、香港和泰國的國際旅客，核酸檢測（RT-PCR)將是強制性的。在抵達時，如果來自這些國家的任何旅客被發現有癥狀或對Covid19檢測呈陽性，那麼他/她將被隔離。”

據悉，對於來自這些地區的國際旅客來說，填寫Air Suvidha表格以聲明當前的健康狀況也將成為強制性的。Air Suvidha是一種自我聲明的表格，是當局作為新冠病毒預防措施推出的，目的是在疫情大流行期間了解接觸者追蹤情況。目前，所有希望進入印度的旅行者都需要填寫該表格。

曼達維亞補充說：“將對從這些國家抵達的旅客實施Air Suvidha門戶，核酸檢測（RT-PCR)對他們來說是強制性的。抵達印度後，如果他們檢測結果呈陽性，他們將被隔離”。

隨着印度政府加強措施以防止病毒感染在該國可能的傳播，周六開始在機場對國際抵達的旅客進行隨機核酸檢測。從周六開始，每個國際航班抵達印度的旅客中有2%將在機場接受新冠病毒的隨機檢測。

在周五舉行的一次會議上，曼達維亞要求各邦加強對陽性病例樣本進行全基因組測序的監測系統，以追蹤變體，確保及時發現在該國流通的新變體，如果有的話。他還建議加強對所有符合條件的人群，特別是老年人和弱勢群體的疫苗接種。