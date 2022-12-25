塔利班禁止僱用婦女後 三個國際組織宣布暫停活動

阿富汗/婦女權益

在禁止女性進入中學和大學後，塔利班再禁止非政府組織雇女性員工。2022年12月25日。

塔利班禁止非政府組織僱用女性員工後，三個外國非政府組織今天12月25日宣布暫停在阿富汗的人道活動。聯合國一名高官警告說，如果塔利班堅持其立場，那麼，繼續向阿富汗提供人道援助將"非常困難"。

廣告 繼續瀏覽後續

今天12月25日宣布暫停在阿富汗工作的國際組織是："拯救兒童"（Save the Children），“挪威難民理事會”（le Conseil norvégien pour les réfugiés），凱爾國際（CARE International）。在一份聯合聲明中，這三個組織宣布暫停在阿富汗的活動，直到塔利班在周六宣布禁止僱傭婦女的禁令得到"澄清"。

上述非政府組織在與聯合國高級官員和幾十個非政府組織會面後說："我們正在暫停我們的計畫”，我們要求“允許男人和女人以同樣的方式繼續我們在阿富汗的救生援助”。

阿富汗經濟部周六下令，要求所有在阿富汗工作的非政府組織停止與婦女合作，否則將被吊銷許可。

目前尚不清楚該指令是否包括在非政府組織工作的外國女僱員。

阿富汗經濟部在發給當地和國際非政府組織的信中說，他們做出這個決定是因為收到了有關非政府組織女性僱員沒有尊重"伊斯蘭頭巾"的"嚴重投訴"。

在阿富汗，自塔利班去年8月捲土重來後，婦女又被迫穿罩袍嚴密遮蓋她們的臉和整個身體。

聯合國阿富汗人道協調員拉米茲-阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）告訴法新社：“如果他們（塔利班當局）不能扭轉這一決定並找到解決這一問題的辦法，獨立、公平地提供人道援助，將很難繼續，因為婦女的參與非常重要”。

他續說："我們不想立即暫停援助，因為這將傷害阿富汗人民"。他還提到對該國已經受到打擊的經濟的"破壞性"影響。他說，阿富汗曾是一個50億美元的經濟體，現在下降到30億美元"。

這位聯合國阿富汗人道協調員補充說：我們將與（塔利班）當局討論這個問題。“我們將堅持要求改變這種情況”。

根據聯合國和援助機構的數據，在阿富汗3800萬人口中，一半以上在嚴冬期間需要人道援助。

目前有幾十個非政府組織在阿富汗偏遠地區工作，他們的許多僱員都是婦女。

一個外國非政府組織的高級官員周日告訴法新社："這項禁令將對人道工作的各方面產生負面影響，因為女性僱員在關注該國弱勢女性人口的項目中擔任關鍵職務。

“女人的地獄”

德國外長安娜萊娜-貝爾博克周日呼籲"國際社會明確對塔利班的這個決定作出反應"。她在推特上說，“將婦女和女孩排除在工作、教育和公共生活之外的人，不僅是在毀滅他的國家。而且，(......)基於性別的迫害可能是一種反人類罪”。她補充說，我們不會允許塔利班利用人道主義援助來蔑視婦女"。

聯合國兒童基金會區域主任喬治-拉里亞-阿傑（George Laryea-Adjei）在推特上說："這種在女孩和婦女權利上公然倒退，會對向兒童提供健康、營養和教育服務產生巨大不利影響。

24歲的沙巴娜是一個非政府組織僱員，在喀布爾工作，她作證說："我們家有15口人，我是全家唯一的經濟支柱，如果我失去工作，我的家人就會挨餓。

她補充說：當你們慶祝新的一年到來時，“阿富汗已成為婦女的地獄”。

另一名27歲的阿富汗婦女因害怕塔利班的報復而不願透露姓名，她本應於周日開始在一個國際非政府組織工作，但她看到自己的"夢想消失了"。

她說："過去幾年，我在教育方面的艱苦工作已經被打碎"。“但我們有足夠的勇氣不接受這個禁令，並為我們的權利而戰”。“這可能需要時間，但如果我們相信自己，“我們會比以前更強大地回來”。

一周前，塔利班剛剛宣布禁止女性進入公立和私立大學，理由同樣是着裝問題。更早些，塔利班已禁止了女孩上中學。

法新社介紹說，塔利班2021年8月重新掌權後，禁止婦女從事許多公共工作，禁止她們在沒有男性親屬陪伴時出門旅行，命令她們外出時必須穿罩袍把頭部和身體遮蓋嚴實，並禁止她們進入公園。