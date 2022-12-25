教宗方濟各主持聖誕子夜彌撒，譴責人類“對財富和權力的渴望”

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天主教教宗方濟各12月24日晚在梵蒂岡主持了2022年聖誕子夜彌撒。據英國廣播公司（BBC）報導，方濟各在當晚的講話中譴責了人類“對財富和權力的渴望”，似乎是指俄羅斯入侵烏克蘭和世界上正在進行的其他衝突。

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方濟各提到：“我們看到了多少場戰爭！” 他補充說，這些戰爭中的主要受害者是“弱者和弱勢群體”。教宗補充說：“我首先想到的是被戰爭、貧困和不公正吞噬的兒童”。他在梵蒂岡聖彼得大教堂向信眾們和神職人員發表了講話。

86歲的方濟各坐着輪椅進入教堂，並在周六晚上的聖誕子夜彌撒中大部分時間坐在祭壇的位置上。方濟各說：“當動物在畜欄里進食時，我們世界上的男女們在對財富和權力的渴望中，甚至吞噬了他們的鄰居，他們的母親和姐妹”。他在彌撒中沒有特別提到俄烏戰爭。

在俄羅斯於2月24日發動全面入侵的早期階段，這位阿根廷籍教宗在烏克蘭受到廣泛批評，因為他發表了許多烏克蘭人認為是過於模糊的評論，沒有直接指責俄羅斯。

6月，方濟各暗示這場戰爭“在某種程度上是被挑起的，或者沒有被阻止”。但教宗後來譴責了他指出的俄羅斯軍隊所犯下的暴行。星期天，方濟各將在梵蒂岡聖彼得大教堂的陽台上向下面廣場和世界各地的天主教徒發表聖誕文告，並降福羅馬城及全世界。