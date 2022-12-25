方濟各/烏克蘭
教皇方濟各：貪婪和渴求權力導致某些人想"吞噬他們的鄰居"
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天主教皇方濟各在聖誕平安夜提到“貪婪和渴求權力導致某些人想吞噬他們的鄰居"，被指影射普京。他今天在聖彼得廣場發布聖誕致詞說：願我們的眼睛裡充滿了烏克蘭兄弟姐妹的面孔...，願主啟迪那些有能力使武器安靜下，並立即結束這場無意義戰爭的人的頭腦！"。
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在梵蒂岡的聖誕平安夜彌撒中，天主教皇方濟各談到“貪婪和渴求權力導致某些人想吞噬他們的鄰居”。方濟各此話被法媒理解為是暗指普京入侵烏克蘭。
這位來自阿根廷的天主教皇今天周日在羅馬聖彼得廣場，面對數千名信徒發表聖誕致辭時說："願我們的眼睛裡充滿了烏克蘭兄弟姐妹的面孔，他們在這個聖誕節里生活在黑暗、寒冷或遠離家鄉的地方，因為十個月的戰爭造成了破壞”。在這些信徒中有人揮舞着烏克蘭國旗。
方濟各教皇還說，"願主使我們準備好具體的團結姿態，以幫助那些正在受苦的人，並啟迪那些有能力使武器安靜下，來並立即結束這場無意義戰爭的人的頭腦！"。
方濟各還敦促不要把食物"當作武器"，並提到了非洲之角的衝突。他嘆道："每一場戰爭都會引發饑餓，並將食物本身作為武器，阻止將其分配給已經遭受苦難的人口"。他邀請大家都承諾"讓食物只能成為和平的工具"。