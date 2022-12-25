教皇方濟各：貪婪和渴求權力導致某些人想"吞噬他們的鄰居"

方濟各/烏克蘭

2022年12月25日，教皇方濟各在梵蒂岡聖彼得大教堂主陽台上向全城和全世界發表傳統聖誕節致辭時揮手致意。

天主教皇方濟各在聖誕平安夜提到“貪婪和渴求權力導致某些人想吞噬他們的鄰居"，被指影射普京。他今天在聖彼得廣場發布聖誕致詞說：願我們的眼睛裡充滿了烏克蘭兄弟姐妹的面孔...，願主啟迪那些有能力使武器安靜下，並立即結束這場無意義戰爭的人的頭腦！"。

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在梵蒂岡的聖誕平安夜彌撒中，天主教皇方濟各談到“貪婪和渴求權力導致某些人想吞噬他們的鄰居”。方濟各此話被法媒理解為是暗指普京入侵烏克蘭。

這位來自阿根廷的天主教皇今天周日在羅馬聖彼得廣場，面對數千名信徒發表聖誕致辭時說："願我們的眼睛裡充滿了烏克蘭兄弟姐妹的面孔，他們在這個聖誕節里生活在黑暗、寒冷或遠離家鄉的地方，因為十個月的戰爭造成了破壞”。在這些信徒中有人揮舞着烏克蘭國旗。

方濟各教皇還說，"願主使我們準備好具體的團結姿態，以幫助那些正在受苦的人，並啟迪那些有能力使武器安靜下，來並立即結束這場無意義戰爭的人的頭腦！"。

方濟各還敦促不要把食物"當作武器"，並提到了非洲之角的衝突。他嘆道："每一場戰爭都會引發饑餓，並將食物本身作為武器，阻止將其分配給已經遭受苦難的人口"。他邀請大家都承諾"讓食物只能成為和平的工具"。