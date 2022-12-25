法國防長下周訪烏克蘭支持基輔

法國/烏克蘭

法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科努定於12月28日周三前往烏克蘭訪問，以表明法國對烏克蘭的持續支持。

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法新社12月25日引述消息人士說：此次法國防長塞巴斯蒂安·勒科努（Sébastien Lecornu）訪問烏克蘭的活動計畫包括“在基輔的英雄紀念碑前致敬”，並“與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）舉行會談”。

由於安全原因，消息人士沒有提供這次訪問的進一步細節，但補充說，這是自2月24日俄羅斯對烏克蘭發起攻勢以來，勒科努作為法國防長首次訪問烏克蘭。1986年出生的勒科努在2022年5月接替帕利（Florence Parly）出任法國國防部長。

法國在12月13日組織了支持烏克蘭的巴黎國際會議，巴黎一再強調，法國繼續願意向基輔提供充分的支持，包括人道支持和軍事支持。

法國總統馬克龍在本周表示，法國最近向烏克蘭交付了火箭發射器和克羅塔勒（Crotale）導彈電池。

在上周二法國電視（TF1和LCI）播出的採訪中，馬克龍補充說，巴黎將在2023年初，繼續向基輔交付武器。包括新的凱撒炮。但馬克龍沒有給出具體數字，他說，“這將取決於法國與丹麥正在進行的討論”。

據法新社說，巴黎正考慮從丹麥的訂單中向基輔再提供6至12門凱撒炮。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭戰爭開始以來，法國已向烏克蘭提供了18門射程40公里，155毫米，可安裝在卡車上的凱撒炮，並提供了一些反坦克導彈和防空導彈，以及前部有裝甲的車輛（VAB）。