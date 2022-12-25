聖誕前夕俄羅斯炮擊赫爾松造成至少10人死亡，55人受傷

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據赫爾松當局介紹，俄軍周六對該市的打擊已造成10人死亡55人受傷。

俄羅斯12月24日對烏克蘭南部城市赫爾松發動襲擊，據赫爾松地區軍事管理局局長亞努舍維奇（Yaroslav Yanushevych）介紹，俄羅斯當天對赫爾松市中心的炮擊已造成至少10人死亡，55名平民受傷，其中18人傷勢嚴重。

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即使在俄軍撤退到第聶伯河東岸、烏軍於11月11日解放該市後，俄羅斯軍隊仍繼續對烏克蘭南部城市赫爾松和赫爾松州發動攻擊。法新社的一個記者團隊在周六見證了俄軍炮擊赫爾松市造成的人員傷亡。在襲擊過後，記者看到市內地面上有許多沒有生命的屍體。“醫護人員試圖拯救他，但他沒有呼吸，”一位丈夫叫奧列克西當場死亡的婦女感嘆道。她蹲下身子，凝視着地面，手裡拿着死者的血衣。

據38歲的赫爾松居民塔塔里內（Leonid Tataryne）說，在該中心及其周圍，“有一家商店被炸，然後是市場”。43歲的庫德里亞索夫（Oleksander Kudryashov）對一名叫利奧沙的男子在襲擊中喪生難以釋懷。庫德里亞索夫說，這個人“在這裡工作了20多年……他是賣肉的”。他說，在襲擊發生時，利奧沙“正在外面抽煙”。

據當地急救部門介紹，由於遭受炮擊，赫爾松市的一個住宅區有66輛汽車起火。該部門通過社交媒體“電報”說，大火在40分鐘後被撲滅，但死傷人數仍在“確定”中。據赫爾松地區軍事管理局局長亞努舍維奇通過“電報”通報，在赫爾松的襲擊中，有10人死亡，55人受傷，其中18人傷勢嚴重。

事發後，烏克蘭總統澤連斯基在推特上傳了在赫爾松周六遇襲後的場景，包括平民倒在血泊中的照片，並寫道“這不是敏感內容，這是烏克蘭的真實生活。赫爾松。在聖誕節前夕，在城市的中心部分。這是恐怖，這是為了恐嚇和快樂而殺人。世界必須看到我們在與什麼絕對的邪惡作鬥爭。#俄羅斯是恐怖主義國家”

烏克蘭外交部長庫列巴也表示，“平安夜。俄羅斯對赫爾松的恐怖襲擊導致多名平民傷亡。當歐洲、北美和其他地區的家庭準備節日晚餐的時候，請為現在正在與邪惡鬥爭的烏克蘭留心。我們需要你們的積極和持久的支持來取得勝利。”

烏克蘭國防部長列茲尼科夫指出，“俄羅斯恐怖分子對赫爾松的野蠻炮擊不僅是另一項戰爭罪行，也是對其居民的報復，因為他們抵抗了佔領並向全世界證明赫爾松屬於烏克蘭”。他呼籲說，“如果烏克蘭擁有更多的反炮擊戰手段，更多的大炮和更多的遠程彈藥，它將能夠防止這種悲劇的發生。這樣，俄羅斯的殺人犯就會受到懲罰，被趕出烏克蘭。”