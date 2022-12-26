俄軍：擊落襲擊空軍基地烏克蘭無人機 但其碎片致三死

俄羅斯/烏克蘭

在這張由俄羅斯國防部新聞處提供的視頻圖片中，俄羅斯空軍的一架圖-95戰略轟炸機準備從恩格爾斯的一個空軍基地起飛。

多家媒體引述俄羅斯新聞社周一報道，俄羅斯防空部隊在一架烏克蘭無人機接近其南部的一個空軍基地時將其擊落，飛機的碎片導致地面上的三個人死亡。 這是一個月內對距離烏克蘭600多公里的基地的第二次襲擊。

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塔斯社援引國防部的話報道："12月26日，莫斯科當地時間約1:35分，一架烏克蘭無人駕駛飛行器在接近薩拉托夫地區的恩格爾斯軍用機場時被低空擊落。 由於無人機殘骸的墜落，當時在機場的三名俄羅斯技術人員受了致命傷。據塔斯社援引國防部的話說，沒有飛機被擊中。

12月5日，莫斯科指責烏克蘭對恩格爾斯基地和梁贊（Riazan）地區的另一個基地發動了無人機襲擊。

薩拉托夫州州長羅曼-布薩金在社交網絡上向人們保證，該地區的居民 "絕對沒有受到威脅"，也沒有民用基礎設施受到破壞。他還警告不要傳播 "虛假信息"，並回顧了2月底對烏克蘭軍事攻勢開始後通過的嚴厲法律。他說："所有關於疏散城市的故事都是公然的謊言，是在遠離我國邊境的地方編造的。

基輔沒有發表評論。

俄羅斯指責烏克蘭對其領土和被吞併的克里米亞進行了幾次無人機襲擊，包括10月底對塞瓦斯托波爾港的黑海艦隊進行的 "大規模 "襲擊。

對恩格爾斯基地的攻擊是自烏克蘭攻勢開始以來在俄羅斯領土上最廣泛的一次。分析人士說，兩座俄羅斯空軍基地接連發生爆炸，對俄國聲譽造成重大打擊，並引發對俄方為何防禦失敗的質疑，當時各界將焦點轉向這場戰爭中使用無人機的狀況。

烏克蘭從未公開聲稱俄羅斯境內的攻擊事件是他們所為，不過基輔當局曾表示，這類事件是俄羅斯入侵烏克蘭的“因果報應”。