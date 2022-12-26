基民盟主席梅爾茨：德國政府在對華政策上有衝突

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據德新社報道，德國最大在野黨基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲德國在國際上承擔更多責任。在外交政策上，尤其是在對華政策上，梅爾茨認為，政府內部存在明顯衝突。

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聯盟黨領袖梅爾茨要求德國總理朔爾茨領導的紅綠黃聯盟政府在國際上承擔更多領導責任。他在柏林接受德新社採訪時說，“在德國的討論中，我們讓自己變得比外界看到的要小。”德國應準備好“承擔更多的領導責任，不僅僅是對自己的領導責任，而且是對歐洲的領導責任。”他還說，當德國願意承擔領導責任時，歐盟就運轉順利。“這是因為我們的地緣戰略地位，以及我們是歐盟人口最多，也是經濟最強的國家的狀況。”他說，在他出國旅行期間，他一再注意到，外界對德國在世界上的作用有更大的期待。

在談到綠黨籍外交部長貝爾博克時，梅爾茨說，“貝爾博克話語多多，其中包括很多正確的話語，只是往往沒有反映在政府政策中。”就貝爾博克數周前在總理朔爾茨訪華期間公開提示總理在北京該說什麼話一事，梅爾茨說，“這顯然是德國政府在外交政策上的衝突。即使是在風格問題上也是如此。”

就外交部重新調整對華戰略的計畫，梅爾茨說，“中國是個威權國家，同時也是重要的貿易夥伴。我們無法完全脫離中國，但我們在面對中國時也必須顧及我們的利益。”外交部不久前泄露了其中國戰略草案。該草案以價值為導向，要求將對華關係與中國人權掛鉤。

這位基民盟政治家還表示，德國在未來幾年內無法獨立於中國，但中國也將無法獨立於世界其他地區。中歐之間的相互依賴很可能大於對俄羅斯天然氣的片面依賴。如果未來不僅有德國的，還有歐洲的對華戰略政策就好了。中國有歐洲戰略，但歐洲沒有中國戰略。面對北京，德國和歐洲應堅持嚴格的互惠原則。“我們允許中國企業和中國政府在歐洲做的事情，反過來也必須讓歐洲企業在中國得到同樣的許可。這樣才能產生利益同步。”目前，歐洲公司不能在中國做中國公司在歐洲可以做的事情。

梅爾茨還再次呼籲組建國家安全委員會，德國需要以價值為導向，但也以利益為基礎的外交政策。這種利益驅動的外交政策包括“重新定義我們的國家安全。而國家安全委員會應是國家安全的一部分，歸屬於總理府。”