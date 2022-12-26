澤連斯基與莫迪通話：印度在結束侵略的努力中可更加積極

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烏克蘭總統澤連斯基與印度總理莫迪12月26日通話。澤連斯基祝願印度成功擔任二十國集團（G20）輪值主席國，並希望印方能參與到他此前宣布的“和平方案”中去。該方案包含：恢復落實《聯合國憲章》並恢復烏克蘭領土完整和世界秩序、俄羅斯軍隊撤離並停止敵對行動等10項提議。

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澤連斯基周一通過推特表示：“我與印度總理莫迪通了電話，並祝願二十國集團輪值主席國的工作取得成功。正是在這個平台上，我宣布了和平方案，現在我指望着印度參與其實施。我還感謝了（印度）的人道主義援助和在聯合國的支持”。12月1日，印度正式開始擔任二十國集團輪值主席國，這也是印度首次承擔這一職責。

澤連斯基在周一晚的視頻講話中提及，“我祝願莫迪先生在二十國集團輪值主席國任期內取得豐碩成果，不是為某個人，而是為世界上每一個重視和平的人取得成果”。他指出，“印度在結束侵略的努力中可以更加積極，所以我希望我們可以在未來一年為全球穩定做更多的合作。”

11月15日，澤連斯基在向二十國集團巴厘島峰會的視頻講話中提出了烏克蘭的“和平方案”。他列出了烏方的10項提議：1、確保核與輻射安全；2、確保糧食安全；3、確保能源安全；4、釋放所有被俘人員，讓被驅逐者回家；5、落實《聯合國憲章》並恢復烏克蘭領土完整和世界秩序；6、俄羅斯軍隊撤離並停止敵對行動；7、重建正義；8、反對生態滅絕；9、防止事態升級；10、最後確認戰爭結束。

據印度總理府介紹，澤連斯基在通話中轉達了對印度擔任二十國集團輪值主席國的良好祝願。莫迪解釋了印度擔任該集團輪值主席國的主要優先事項，包括表達發展中國家對糧食和能源安全等問題的關切。

印方稱，“兩位領導人討論了加強雙邊合作的機會。總理要求烏克蘭當局為今年年初不得不從烏克蘭返回的印度學生的繼續教育提供便利安排。”

印方表示，“兩位領導人還就烏克蘭的持續衝突交換了意見。莫迪總理強烈重申他對立即停止敵對行動的呼籲，並表示雙方應恢復對話和外交，以找到解決其分歧的持久辦法。總理還轉達了印度對任何和平努力的支持，並保證印度承諾繼續為受影響的平民人口提供人道主義援助。”

上個月，兩位領導人也進行了電話會談，討論烏克蘭的當前局勢。莫迪還同樣與俄總統普京進行定期的電話會談。