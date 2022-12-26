烏克蘭將呼籲把俄羅斯排除在聯合國安理會外

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烏克蘭外交部長庫列巴周日（12月25號）聖誕夜在電視講話中表示，烏克蘭計畫在周一呼籲將俄羅斯排除在聯合國安理會常任理事國之外。

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法新社基輔報道，庫列巴說："明天（周一）我們將正式表達我們的立場。有一個非常簡單的問題：俄羅斯是否有權繼續成為聯合國安理會常任理事國並在聯合國？" 他說有一個有說服力的、合理的答案是：“不，它沒有。"

庫列巴強調，俄羅斯在聯合國安理會的常任理事國席位問題已經在外交界得到討論。

烏克蘭外交部長指出，這個問題還沒有在新聞發布會和國家和政府領導人的公開聲明中提出來，但"在較低的層次上，人們已經在問，為了不對和平與安全構成威脅，俄羅斯應該變成什麼樣"。

由15名成員組成的強大的安全理事會負責通過制裁、授權軍事行動和批准對聯合國憲章的修改來處理全球危機。但五個常任理事國都有否決權，可以阻止任何決議，這反映的是第二次世界大戰結束時的權力動態。除俄羅斯之外，-美國、英國、法國和中國也擁有聯合國常任理事國的席位。

一些國家長期以來一直呼籲改革安全理事會，一些國家批評非洲和拉丁美洲國家在常任理事國席位中缺乏代表性。

該國際組織也可能因為一個成員行使否決權而變得無能為力 , 比如，今年2月份俄羅斯開始轟炸烏克蘭時，外交官們還在繼續宣讀事先寫好的聲明就證明了這一點。

9月，美國總統拜登呼籲擴大安全理事會，使其 "更具包容性"。

據法新社，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方大國已經仔細研究了聯合國的議事規則，以確保俄羅斯不會阻撓安全理事會的會議。他們目前已轉向通過另一個有193個成員的聯大來譴責克里姆林宮的行動。