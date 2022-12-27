俄富豪議員赴印度慶生，與同行友人接連兩天內突然死亡

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俄羅斯香腸業巨頭、地方議員安托夫（Pavel Antov）12月24日從印度東北部奧里薩邦拉雅加達（Rayagada）一家酒店的三樓墜樓後身亡。在其墜樓的前兩天，他的朋友和旅伴布達諾夫（Vladimir Budanov）也在這家酒店“因心臟病”身亡。對此，奧里薩邦警察總監班薩爾（Sunil Bansal）最新表示，這兩名俄羅斯遊客的死亡“沒有導致死亡的犯罪行為”。

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奧里薩邦的高級警官夏爾馬（Vivekanand Sharma）周二說，安托夫的死亡是在他的朋友和旅伴布達諾夫，在安托夫65歲生日兩天前死於心臟病後發生的。夏爾馬說，布達諾夫今年61歲，以前就有心臟疾病。夏爾馬錶示，當地警方認為安托夫是從他位於拉雅加達區的酒店三樓墜落後自殺身亡的，儘管驗屍報告還沒有公布。他說，該案件已被裁定為“非自然死亡”，其中包括事故和自殺造成的死亡。

據塔斯社報導，安托夫是一名商人，也是俄羅斯西部弗拉基米爾州的一名地方議會議員，他近日來到印度慶祝自己的65歲生日。2018年，安托夫在《福布斯》的俄羅斯100名最富有的公務員排名中名列前茅。據《福布斯》俄羅斯版報道，他在2018年的收入約為99.7億盧布。

安托夫是執政黨統一俄羅斯黨的成員，該黨曾由普京領導，現由前總統梅德韋傑夫擔任黨主席。今年6月，安托夫似乎批評了俄羅斯對烏克蘭基輔一個住宅區的導彈襲擊，該襲擊造成一名男子死亡，他7歲的女兒和她的母親受傷。安托夫賬戶上的一條WhatsApp信息在談到這一事件時說，“這極難稱之為恐怖以外的事情”。

這條信息後來被刪除，安托夫在社交媒體上發布消息說，他支持普京和他的入侵。安托夫將之前的帖子歸結為“一個極其不幸的誤會”，即他不小心發布了一條與他意見相左的人的信息。夏爾馬說，警方已經與俄羅斯駐印大使館取得聯繫，並遵循相關程序。他說，已經獲得將這兩個人屍體火化的允許。

俄羅斯駐加爾各答總領事伊達姆金（Aleksey Idamkin）周一向俄新社表示，已獲知兩名俄羅斯公民身亡的消息，目前正在與死者家屬和事發城市的警局保持聯繫。他指出，警方和總領事館均未發現俄羅斯公民死亡事件的任何疑點。

據《印度斯坦時報》報導，事發酒店的老闆塔卡爾（Koushik Thakkar）說，安托夫、布達諾夫和一對俄羅斯夫婦米哈伊爾·圖羅夫（Mikhail Turov）和娜塔莉亞·帕納森科（Natalia Panasenko）在12月21日下午入住了該酒店。這四人是持旅遊簽證入境的，在抵達德里一天後，於20日進入該邦。在21日入住酒店之前，他們已經進行了很多慶祝活動。當地導遊辛格（Jitendra Singh）說，他們從酒店的酒吧訂購了更多的酒。

酒店老闆塔卡爾說，安托夫和布達諾夫在抵達酒店後一直在喝酒。他說，“22日上午，布達諾夫因心臟病發作在房間里死亡。陪同屍體前往火葬場的安托夫從那時起就明顯情緒低落，不再點菜。12月24日上午，當我們酒店的員工沒有在房間里找到他時，他們開始搜索，發現他躺在相鄰的一棟單層建築的陽台上，失去了知覺。我們隨後通知了警方”。警方表示，安托夫的屍體正在被保存起來，以便進一步調查。

奧里薩邦警察總監班薩爾說：“雖然布達諾夫死於心臟病，但安托夫很可能是從酒店露台的屋頂跳下的”。他補充說，地區警察正在調查確切的死亡原因，該邦的刑事調查組（CID）將協助調查，以確定導致這兩人死亡的情況。“如果需要，刑事調查組將完全接管案件的調查，”班薩爾說。

正在調查死亡事件的拉雅加達區警察局主管說，“我們懷疑他可能是從酒店房間二樓的陽台上跳下去的......我們已經就此提出了一個非自然死亡的案件”。雖然一行人中的另外兩名成員被要求留下來配合調查，但當地警方表示，在完成基本程序後將允許他們離開。