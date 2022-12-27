呼籲將俄聯邦排除在五常之外，烏外長：沒有什麼是不可能的

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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）12月26日在採訪時表示，烏克蘭政府希望於兩個月內在聯合國舉行和平峰會，並由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）擔任調停人。但他預計俄羅斯不會參加該峰會。

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就烏方的這一提議，聯合國給出了一個非常謹慎的回應。聯合國秘書長副發言人弗洛倫西亞·索托·尼諾-馬丁內斯（Florencia Soto Nino-Martinez）當天表示：“正如秘書長過去多次提到過的那樣，只有在各方都希望他進行調解的情況下，他才能進行調解”。

庫列巴向美聯社表示，在基輔與莫斯科直接會談之前，俄羅斯必須面對一個戰爭罪法庭。不過，他指出，其他國家應該感到可以自由地與俄方接觸，就像土耳其、俄羅斯和聯合國之間促成的黑海穀物倡議發生的那樣。

庫列巴還表示，他對烏克蘭總統澤連斯基上周訪問美國的成果“絕對滿意”。他透露，美國政府制定了一項特別計畫，可以允許愛國者防空導彈系統在不到六個月的時間內準備好在烏克蘭投入使用。通常情況下，相關的操作培訓需要長達一年的時間。

庫列巴在烏克蘭外交部接受採訪時說，烏方將盡其所能在2023年贏得這場戰爭。“每一場戰爭都以外交方式結束，”他說。“每場戰爭的結束都是在戰場上和談判桌上採取的行動的結果。”

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在評論庫列巴的提議時向俄新社表示，俄羅斯“從未遵循他人設定的條件。只有我們自己的條件和常識”。

克里姆林宮的一名發言人上周表示，如果不考慮“當今不容忽視的現實”，任何烏克蘭和平計畫都不可能成功，這是指莫斯科要求烏克蘭承認俄羅斯對2014年被吞併的克里米亞半島的主權，以及其他吞併的領土。

庫列巴提出，烏克蘭政府希望在2月底前舉行和平峰會。他說：“聯合國可能是舉行這次峰會的最佳場所，因為這並不是要向某個國家示好”，“這確實是為了讓所有人都加入進來”。

此前，澤連斯基在向二十國集團巴厘島峰會的視頻講話中提出了烏克蘭的“和平方案”。他列出了烏方的10項提議：1、確保核與輻射安全；2、確保糧食安全；3、確保能源安全；4、釋放所有被俘人員，讓被驅逐者回家；5、落實《聯合國憲章》並恢復烏克蘭領土完整和世界秩序；6、俄軍撤離並停止敵對行動；7、重建正義；8、反對生態滅絕；9、防止事態升級；10、最後確認戰爭結束。

當被問及烏克蘭是否會邀請俄羅斯參加該峰會時，庫列巴指出，莫斯科首先需要在國際法庭面對戰爭罪行的起訴。“他們只能以這種方式被邀請參加這一步驟，”庫列巴說。

關於聯合國秘書長的作用，庫列巴說，“他（古特雷斯）已經證明自己是一個高效的調解人和一個高效的談判者，最重要的是，他是一個有原則和正直的人。因此，我們將歡迎他的積極參與。”

就俄方表達出的談判意願，庫列巴評價道：“他們（俄羅斯人）經常說他們已經準備好進行談判，這不是真的，因為他們在戰場上所做的一切都證明了事實的真相。”

俄羅斯總統普京近日多次聲稱，俄方已準備好進行談判，以結束烏克蘭的“戰爭”。儘管普京發表了該評論，除戰事繼續進行外，俄軍還一直在攻擊烏克蘭平民和民用目標，這表明和平並不迫在眉睫。

就美國將向烏克蘭提供愛國者導彈系統的承諾，庫列巴強調，美方此舉“為其他國家做同樣的事情打開了大門”。雖然庫列巴沒有提到具體的時間框架，但他透露稱，美國將在6個月內交付該防空系統，對烏軍人員的培訓工作在外國進行。

周一，烏克蘭呼籲聯合國會員國剝奪俄羅斯作為安理會常任理事國的地位，並將其排除在這個世界機構之外。庫列巴說，他們早就“準備好了這一步驟，以揭穿欺詐行為並剝奪俄羅斯的地位”。

庫列巴強調，蘇聯解體後，俄羅斯從未通過法律程序獲得聯合國會員國資格並取代蘇聯在安理會的常任理事國位置。他表示：“這是一場艱苦鬥爭的開始，但我們會戰鬥，因為沒有什麼是不可能的。”

烏克蘭外交部26日發表的聲明說：“烏克蘭呼籲聯合國會員國就俄羅斯聯邦在聯合國存在的合法性問題上恢復適用《聯合國憲章》，剝奪俄羅斯聯邦作為聯合國安理會常任理事國的地位，並將其排除在整個聯合國之外。”

該聲明稱，從“國際法的角度”來看，俄羅斯在聯合國的會員地位和在聯合國安理會的常任理事國地位問題仍然是“未解決的”。

該聲明稱，“俄羅斯聯邦繞過《聯合國憲章》規定的程序，接管了聯合國安理會常任理事國的席位。這是在31年前12月24日俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國總統葉利欽給聯合國秘書長的一封普通信件的基礎上發生的”。

聲明還提到了《聯合國憲章》第四條，其中規定“凡其他愛好和平之國家，接受本憲章所載之義務，經本組織認為確能並願意履行該項義務者，得為聯合國會員國；准許上述國家為聯合國會員國，將由大會經安全理事會之推薦以決議行之。”

該聲明稱，“俄羅斯聯邦從未經過法律程序被接納為會員，因此，非法佔據了蘇聯在聯合國安理會的席位。從法律和政治的角度來看，只能有一個結論。俄羅斯是蘇聯在聯合國安理會席位的篡奪者”。

該聲明還爭辯說，俄羅斯沒有達到加入聯合國的主要標準，其中指出，聯合國的成員資格向“愛好和平”的國家開放。“俄羅斯聯邦的行動違背了‘愛好和平’國家的概念。它在聯合國的30年非法存在的特點是戰爭和奪取其他國家的領土，強行改變國際公認的邊界，並試圖滿足其侵略和新帝國的野心，”聲明補充稱。

烏方表示：“我們認為，在聯合國會員平等原則的指導下，俄羅斯聯邦應該像其他國家一樣，遵循同樣的國際法律途徑加入本組織。同時，只有在俄羅斯聯邦符合聯合國會員國標準的情況下，才能考慮其在未來重返聯合國的問題。遵守《聯合國憲章》規定的程序將恢復每個成員國在聯合國大會上投票決定是否接納俄羅斯聯邦加入聯合國的權利——這是他們31年前被剝奪的法定權利。”