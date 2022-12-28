俄羅斯反擊 停售石油給對其實施價格上限的國家

俄羅斯/石油

俄羅斯周二（12月27）禁止向對其銷售價格設置上限的國家出售石油和石油產品，此舉可能帶給全球能源市場帶來更多不確定性。

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本月較早前，七國集團、澳大利亞及歐盟等西方國家達成協議，對俄出口石油設定價格上限，從12月5日開始生效。價格上限規定各國購買俄羅斯出口石油的價格不超過每桶60美元。一旦超過限價，限價令簽署國將停止對俄羅斯提供包括海運保險和金融在內的航運基本服務。

現在，俄羅斯表示，不會再向任何實施價格上限的國家和企業出售其石油和石油產品。

華爾街日報就此指出，克里姆林宮此舉是為了破壞美國及其盟友的一項計畫，即禁止為俄羅斯原油提供運輸、融資或為海上運輸的俄羅斯原油提供保險，除非這些原油的售價不超過每桶60美元，這是針對俄羅斯入侵鄰國烏克蘭而實施的制裁。

據俄羅斯總統普京 27 日簽署的一項法令稱，在2月1日至7月1日期間，將禁止“直接或間接規定使用價格上限機制”的合同項下的出口。該法令說，如果普京願意，他可以為向遵循價格上限的國家出售石油提供豁免。

華爾街日報說，克里姆林宮如何看待石油合同，以及提供豁免的範圍有多大，將決定其是否會對全球市場造成重大破壞。俄羅斯的許多原油出口現在以遠低於60美元上限的市場價格出售，主要銷往印度、中國和土耳其等尚未同意加入西方制裁的國家。

針對俄羅斯油價設置上限的辦法，最初是七國集團在9月份提出的，以便阻止莫斯科用石油利潤資助對烏克蘭的戰爭。

雖然在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄出口石油的需求下降，但是由於油價上升以及印度、中國等地的需求上升，俄羅斯的石油利潤仍處高位。而且，中國和印度也成為了俄羅斯石油的最大進口國。

另外，本月較早前，烏克蘭總統澤連斯基認為，油價上限是一個“虛弱”的辦法，不夠“嚴厲”，難以打擊俄羅斯經濟。

同在27日，俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，隨着油價上限壓縮出口利潤，俄羅斯在2023年的預算赤字可能會高於預期的2%。

石油成交價目前約在每桶80美元左右，遠低於3月和6月高峰時的每桶120美元以上。