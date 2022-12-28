澤連斯基：明年對烏克蘭至關重要，了解國防部門必須展示什麼成果

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烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)在周二晚的例行視頻講話中表示，明年對烏克蘭來說至關重要， “因此，我們了解整個國防和安全部門必須展示什麼成果”。

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澤連斯基在講話中說，“我今天召開了一次工作人員會議—今年已經是第44次了。主題很明確：首先是巴赫穆特、克里米納和整個頓巴斯。敵人在東部方向可能的行動和我們的行動。我們聽取了指揮官們的意見，決定了近期的步驟。我們繼續為明年的烏克蘭國防和安全部隊做準備。這一定是至關重要的一年。我們了解冬季的風險，我們了解春季要做的事情，因此我們了解整個國防和安全部門必須展示什麼成果。彈藥供應和軍事裝備維修問題被單獨討論。”

澤連斯基提到，“我今天與意大利總理通話。我對已經提供的支持和新的支持表示感謝。梅洛尼夫人（Giorgia Meloni）說，目前正在考慮烏克蘭的防空問題，我們已經協調了我們的步驟。我相信，意大利的支持將使我們能夠加強對烏克蘭天空的防禦。當然，我們也討論了我們未來幾個月的外交計畫。還有冬季的威脅，我相信我們將共同克服這些威脅。”

澤連斯基介紹稱，“我今天就銀行系統的工作以及我們與國際貨幣基金組織的合作舉行了一次會議。我們必須在來年為烏克蘭人提供更多的機會，並保證我們銀行和金融系統的實力。我還與世界上最大的投資基金貝萊德集團的負責人進行了交談。我再次得到確認，發達國家的企業相信我們的勝利，並準備投資於我們的重建。該公司的專家已經在幫助烏克蘭建立重建國家的基金。我們已經在準備參加達沃斯的世界經濟論壇。在那裡將介紹烏克蘭的立場和前景。”

澤連斯基表示，“總的來說，從政治角度來看，本周對烏克蘭來說是重要的。我們正在進入下一年，必須保持對我們國家目標的共同理解。當然，這就是把我們的土地從敵人手中解放出來，以及恢復烏克蘭，讓我們的人民重返家園，讓我們的國家與主要夥伴進一步和睦相處，為烏克蘭在世界上打開新的機會——這些都是近期的任務”。

澤連斯基補充說，“不僅是國家的任務，也是我們每一個人的任務。不久，我將在提交給最高拉達的關於烏克蘭國內外形勢的年度報告中提出我對執行這些任務的看法。我希望這個信息不是一個報告，而是我們關於未來一年的對話。”

另據塔斯社周二報導，俄羅斯第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）在俄羅斯24電視台的直播中說，從財政和赤字預算的角度來看，明年對俄羅斯來說將是相當具有挑戰性的一年。

別洛烏索夫說，“在財政方面，明年對我們來說將是相當艱難的。也就是說，我們制定了明年的赤字預算；我們了解借貸的數額。所有這些都是與俄羅斯銀行達成的，這項任務，這個金融框架——它存在，而且（它）以一種相當嚴格的形式存在。這種僵化的格式預計會對支出和項目進行嚴格的優先排序”。他補充說：“經濟發展部最近完成了這項工作，將GDP增量增長率分配到各主要項目中”。

據俄新社報導，別洛烏索夫說，“我們相信，在2023年，如果沒有任何其他事情發生，自然會比2022年好過得多，我們還沒有看到任何嚴重的問題”。對明年俄羅斯GDP動態做出評估，別洛烏索夫表示：“自然，明年我們的GDP降幅達不到3%，我們現在預測的降幅大約是1%，略低一些。”