克宮：俄中領導人將於周五舉行視頻會談

俄羅斯/中國/國際

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫12月29日向媒體表示，俄總統普京和中國國家主席習近平將於30日以視頻會議的形式舉行會談，討論雙邊關係和地區問題。佩斯科夫說，最開始的交談將是公開的，接下來的交談將以閉門會談方式繼續進行。

廣告 繼續瀏覽後續

據塔斯社報導，佩斯科夫周四告訴記者說，“是的，我們正在準備普京總統和習主席之間的溝通，這將於明天上午在莫斯科舉行。它將以視頻會議的形式進行，兩國元首之間有一條封閉的通信線路。一開始交換歡迎辭將是公開的，然後談話將繼續私下進行，因為技術和特殊通信允許這樣做。”

佩斯科夫指出，會談“首先將談論俄中雙邊關係。你們知道貿易量正在飛速增長。不過當然，就最尖銳的地區問題交換意見也將非常重要，有那些離我們、離俄羅斯更近的問題，還有那些離中國更近的問題。本着真正戰略夥伴關係的精神，我們的領導人將討論這些問題。”

據俄新社報導，俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在上周訪華時向中方轉交了普京的親署信，其中普京指出兩國之間的對話和合作達到了前所未有的水平，並表示對兩國關係的發展充滿信心。

佩斯科夫後來在回答媒體提問時表示，該信函內容“涉及雙邊關係，也涉及國際形勢和俄中高級戰略協作夥伴關係”。