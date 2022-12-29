日本一日內修訂限制 港澳航班若無旅客曾到華　可用福岡等七個機場

日本/新冠疫情

日本修訂對香港和澳門使用當地機場的限制，由明(30日)天起，由港澳出發的直航航班，若沒有旅客在過去七天曾經到過中國內地，可使用北海道札幌的新千歲丶九州福岡，以及沖繩那霸等三個機場，令港澳航班可用的機場增至七個，亦令現時香港直航日本的航班全部都有機場降落。

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為防止中國突然開關而令疫情擴散，日本民航局前天決定，明天起，來自中國丶香港和澳門三地的載客航班，只能使用東京羽田丶千葉成田丶大阪關西和名古屋中部四個國際機場，但回程航班不受影響，仍可由日本各個機場載客飛返中港澳。另外，中港澳的航空公司亦不準增加前往日本的航班。

香港政府經了解後指出，由本周五至明年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響。當中，約有4000人是來自150個旅行團的旅客。港府昨天指出，日方有關決定過於倉卒，已聯繫日本駐港總領事館人員表達強烈關注和去信日本政府，要求日方撤回有關決定。日本在一天內作出修訂。

因應日本當局今天的最新安排，香港旗艦的國泰航空公司表示，可繼續運作前往日本所有航點的航班，但由於不能增加航班，現時每星期只能提供 65班航班前往日本，比原來計畫減少兩成。

在新修訂下，由明日至另行通告為止，國泰將會取消前往名古屋和福岡的航班，前往札幌的航班就會由每星期7班減至5班，此外，前往東京成田機場和大阪的包機亦會取消。至於由日本來港的航班，明日至下月8日，國泰會繼續營運已規畫的航班，協助在日港人返港；而由下月9日起，就會減少航班，而名古屋回港的航班則會取消。受影響的顧客當中，部分會轉乘其他航班，但往來福岡的乘客則未能安排，將獲全額退款。

國泰指出，新安排下，乘客將要在登機前簽署申報表，申明過去7日未到過中國，如果未能符合條件，乘客可選擇退款或重新預訂航班。

由於正值旅遊旺季，相關決定使不少未成行的旅客改變心意，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬指出，單是昨日已有三成日本團受影響，若日本不改變措施，估計大多數擬於農曆新年出遊日本的旅客會取消行程，對剛復蘇的旅遊業打擊很大，更擔心其他地方會跟隨日本的做法，動搖港人外游的信心。