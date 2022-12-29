烏總統顧問：俄羅斯周四對烏克蘭發射了逾120枚導彈

俄羅斯/烏克蘭/國際

據烏克蘭軍方介紹，烏克蘭12月29日在全國多地遭到了“大規模”俄羅斯導彈襲擊，包括首都基輔遇襲。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在推特上指出，“29.12.22. ‘邪惡的俄羅斯世界’在烏克蘭上空發射了120多枚導彈，以摧毀關鍵基礎設施並大規模殺害平民”。

廣告 繼續瀏覽後續

周四上午，烏克蘭各地響起了空襲警報，官員們報告說基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫、日托米爾和波爾塔瓦等城市遭到導彈襲擊，防空系統被啟動。烏克蘭空軍在社交媒體上說：“在自爆無人機夜襲之後，敵人正從各個方向用戰略軍機和艦艇的空中和海上巡航導彈攻擊烏克蘭。”

烏克蘭國防部周四在推特上發表聲明說：“俄羅斯恐怖分子一直在為今年的最後幾天保存自全面入侵開始以來最大規模的導彈攻擊之一。他們夢想烏克蘭人將在黑暗和寒冷中慶祝新年。但他們無法打敗烏克蘭人民”。

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）表示，在俄羅斯針對民用基礎設施的新一輪導彈襲擊中，烏克蘭防空部隊在基輔上空攔截了15枚導彈。他稍早時說，在周四對基輔的襲擊中，至少造成三人受傷， 包括一名14歲的兒童受傷，有兩人從受損的房屋中被拉出。據基輔市軍事管理部門介紹，當地的房屋、一個工業設施和一個遊樂場在襲擊中被損壞。

烏克蘭武裝部隊總司令紮盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）稱，根據初步數據，周四射向烏克蘭的大部分巡航導彈被攔截，烏軍擊落了69枚中的54枚。他在社交媒體電報頻道上寫道，“敵人不斷對和平的烏克蘭公民採用其導彈恐怖手段。根據初步數據，總共發射了69枚導彈。54枚敵方巡航導彈被烏克蘭武裝部隊的資產擊落。”

烏克蘭東北部的哈爾科夫地區及其主要的哈爾科夫市“受到敵人火箭彈的攻擊”，該地區的軍事負責人在電報頻道上說。此外，西部城市利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）說，該市90%的地方供電中斷，他還警告說，由於俄羅斯周四的襲擊，供水會中斷。克利欽科指出，“在俄羅斯的攻擊之後，首都40%的消費者沒有電。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通過推特譴責稱，“毫無意義的野蠻行為。這是看到俄羅斯在新年前向烏克蘭的和平城市進行另一次導彈射擊時想到的唯一詞語。在這種大規模戰爭罪行面前，不可能有‘中立’。假裝‘中立’就等於站在俄羅斯一邊。”

波多利亞克諷刺道，“我們正在等待‘維和人員’關於‘和平解決’、‘對俄羅斯聯邦的安全保障’和不允許挑釁的進一步建議。”

莫斯科方面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四表示，莫斯科不會在烏克蘭總統澤連斯基提出的10項“和平方案”的基礎上與烏方進行談判。拉夫羅夫告訴俄新社稱，“顯而易見，基輔並未準備好對話。提出各種想法和‘和平方案’的澤連斯基，幻想着在西方的幫助下，讓我們的軍隊撤出頓巴斯、克里米亞、紮波羅熱和赫爾松，讓俄羅斯支付賠款，出席‘國際法庭並認罪’等等。當然，在這種條件下，我們不會與任何人對話。”

11月15日，澤連斯基在向二十國集團巴厘島峰會的視頻講話中提出了烏克蘭的“和平方案”。他列出了烏方的10項提議：1、確保核與輻射安全；2、確保糧食安全；3、確保能源安全；4、釋放所有被俘人員，讓被驅逐者回家；5、落實《聯合國憲章》並恢復烏克蘭領土完整和世界秩序；6、俄羅斯軍隊撤離並停止敵對行動；7、重建正義；8、反對生態滅絕；9、防止事態升級；10、最後確認戰爭結束。