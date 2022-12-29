美國加緊多方面努力，阻止伊朗生產和對俄提供無人機

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據《紐約時報》12月28日報導，美國拜登政府已經展開了一項廣泛的努力，以阻止伊朗生產並向俄羅斯提供無人機用於對烏入侵戰爭的能力，這一努力與美方長達一年的試圖切斷德黑蘭獲得核技術的計畫相呼應。

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在美國、歐洲和中東的採訪中，一系列情報、軍事和國家安全官員描述了一個不斷擴大的美國計畫，其目的是扼殺伊朗製造無人機的能力，使俄羅斯更難使用攻擊性無人機。而如果所有其他方法都失敗，美方還致力於為烏克蘭人提供必要的防空措施，以便將它們從空中擊落。

報導指，美方這一努力所涉及的廣度在最近幾周變得更加清晰。在對被攔截的無人機殘骸進行檢查後發現，這些無人機里塞滿了美國製造的技術，因此，拜登政府加快了剝奪伊朗製造出售給俄羅斯的無人機所需要的西方部件的行動。

據悉，美國部隊還在幫助烏軍確定俄方準備發射無人機的地點，儘管這是一項艱巨的任務，因為俄羅斯人正在將無人機發射地四處轉移。美方還在急於引進新技術，旨在對接近的無人機群發出預警，以提高烏方人員用槍支和導彈擊落它們的機會。

拜登政府加緊阻止伊朗對俄羅斯提供無人機的努力是在戰爭的一個重要時刻，正如烏方正在使用自己的無人機深入打擊俄羅斯本土，包括本周對俄軍的一些戰略轟炸機所在機場的襲擊。與此同時，美英官員警告說，伊朗可能即將向俄羅斯提供導彈，以幫助緩解俄方在這方面的嚴重短缺。

報導稱，整個西方聯盟的官員說，他們確信，伊朗和俄羅斯都被美國主導的制裁所孤立，正在建立一個新的“便利聯盟”。一位高級軍事官員說，在今年夏天伊朗同意向俄羅斯人提供無人機後，這種夥伴關係迅速加深，“幫助普京脫離困境”。

拜登政府在放棄了恢復2015年達成的伊朗核協議後，每隔幾周就會增加新的制裁。在阻止無人機襲擊的努力中，拜登的助手們也在與以色列進行接觸。

在一份聲明中，美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）承認針對伊朗無人機項目的廣泛行動的範圍。她說：“我們正在研究如何通過制裁、出口管制以及與那些零件被用於生產的私營公司溝通，來針對伊朗的無人駕駛飛機生產”。她補充說：“我們正在評估我們在出口控制方面可以採取的進一步措施，以限制伊朗獲得無人機使用的技術。”

報導提及，伊朗似乎在用貨機向俄方運送無人機，通常是在幾乎沒有機會攔截它們的航線飛行。這意味着試圖在地面上攻擊它們，也不是一件容易的事。