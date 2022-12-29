美英法德等12國呼籲塔利班撤銷禁止婦女在非政府組織工作禁令

阿富汗/國際/婦女

美國、英國、法國、德國等12個國家的外交部長和歐盟外交與安全政策高級代表12月28日發表聯合聲明，對塔利班“魯莽和危險的命令”，禁止女性在阿富汗國內和外國非政府組織工作表示“嚴重關切”，並指他們與聯合國一道敦促塔利班當局立即撤銷該決定。此外，聯合國及多家國際非政府組織當天發表的一份聲明指出，在阿富汗的一些“時間關鍵”的援助項目已經因缺乏女性員工而暫停。

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此前，聯合國安理會27日發表聲明，對阿富汗塔利班近期針對女性採取的政策與做法表達嚴重關切，並敦促其迅速予以撤銷。安理會成員對有關阿富汗塔利班暫停婦女和女孩進入大學的報道深感不安，同時重申對女孩被中止接受六年級以上中學教育的做法深表擔憂。安理會成員呼籲讓婦女和女孩充分、平等且有意義地參與到阿富汗社會當中，並敦促塔利班重新開放學校，迅速撤銷不斷侵蝕女性人權和基本自由的政策與做法。

聲明同樣指出，對於塔利班禁止非政府組織和國際組織的女性員工開展工作的報道，安理會成員進一步表達關切，並認為這將直接嚴重影響到在阿富汗進行的人道主義行動，包括聯合國的人道主義行動在內，同時還會殃及援助和衛生工作的實施。15個聯合國會員國表示，這些限制違背了塔利班對阿富汗人民所作的承諾以及國際社會的期望。

12月24日，塔利班當局頒布了一項政令，禁止婦女在非政府組織工作。此前，塔利班已經下令暫停女性的大學教育和女孩的中學教育，直到他們所謂的進一步通知為止。澳大利亞、加拿大、丹麥、法國、德國、意大利、日本、挪威、瑞士、荷蘭、英國和美國的外交部長以及歐盟高級代表周三通過聲明表示，“嚴重關切塔利班禁止國內和國際非政府組織的女性僱員進入工作場所的魯莽而危險的命令，使數百萬依賴人道主義援助生存的阿富汗人面臨危險。我們呼籲塔利班緊急撤銷這一決定”。

12國外長和歐盟高級代表強調，“婦女是人道主義和基本需求行動的絕對核心。除非她們參與到阿富汗的援助交付中，否則非政府組織將無法接觸到該國最脆弱的人群，提供食物、藥品、過冬以及他們生活所需的其他物資和服務。這也會影響到國際組織提供的人道主義援助，因為國際組織利用非政府組織來提供這些物資和服務。”

聲明指出，“塔利班繼續表現出他們對阿富汗人民，特別是婦女和女孩的權利、自由和福利的蔑視，以及他們對與國際社會的正常關係不感興趣。”

12國外長和歐盟高級代表表示，“我們支持阿富汗人民要求女孩和婦女返回工作崗位、學校和大學，並要求婦女繼續在人道主義和基本需求援助的提供方面發揮重要作用，我們敦促塔利班尊重阿富汗婦女和女孩的政治、經濟、社會和文化權利。為此，我們與聯合國保持密切聯繫，他們也代表所有國際捐助者敦促塔利班立即撤銷這一決定。這將避免任何干擾，使國際和國內非政府組織的所有人道主義行動得以繼續。”

聯合國及多家非政府組織周三發表的一份聯合聲明中指出，在阿富汗的一些“時間關鍵”的援助項目已經暫停，並警告說，由於塔利班當局禁止女性援助人員工作，許多其他活動也可能需要暫停。

這些機構強調，“禁止婦女從事人道主義工作對所有阿富汗人都會產生直接的生命威脅。由於缺乏女性工作人員，一些時間緊迫的項目已經不得不暫時停止。此時，阿富汗有2800多萬人，包括數百萬婦女和兒童，需要援助才能生存，因為該國正在努力應對饑荒狀況、經濟衰退、根深蒂固的貧困和殘酷的冬天的風險。”

阿富汗“機構間常設委員會”的聲明表示，“我們敦促事實上的當局重新考慮並撤銷這項指令，以及所有禁止婦女進入學校、大學和公共生活的指令。任何國家都不能將其一半的人口排除在對社會的貢獻之外”。該委員會由共20家聯合國機構、政府間機構和非政府組織的負責人組成。