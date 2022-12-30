北約秘書長：對烏克蘭的軍事支持是通往和平的最快途徑

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在德新社周五發表的對他的專訪中，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）呼籲，北約成員國向烏克蘭提供更多的軍事援助。斯托爾滕貝格表示，“我呼籲盟國做得更多。確保烏克蘭戰勝和普京不獲勝符合我們所有國家的安全利益”。

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斯托爾滕貝格在採訪中回憶說，2月24日當俄羅斯展開入侵行動時，“那是一個非常短暫的夜晚。當我上床睡覺時，我知道他們要入侵，所以我認為能有幾個小時的睡眠是件好事。但沒過幾個小時，我就接到我的幕僚長的電話，確認入侵已經開始。”

斯托爾滕貝格說，第二天一早，“我立即譴責了這場魯莽的侵略戰爭，但更重要的是，我一大早就在北約這裡召開了北大西洋理事會的會議。在那裡，我們啟動了北約的防禦計畫，並開始向聯盟的東部地區部署額外的部隊——以防止戰爭的升級。總部這裡的每個人都清楚地知道要做什麼。我們準備得很充分，因為這是一場早就預料到的入侵。美國總統喬·拜登、我和許多其他人幾個月來一直在警告這次入侵。”

就記者提問盡然知道，為什麼未能阻止俄羅斯的入侵，斯托爾滕貝格回答說：“我們做了認真的嘗試來勸阻俄羅斯實施這些計畫。就在最近的1月份，我們在北約-俄羅斯理事會進行了最後一次外交嘗試，以說服俄羅斯改變計畫。這次會議是俄羅斯總統弗拉基米爾·普京致函北約的後續行動，提出了具體要求。我們回應了我們的建議，並試圖讓政治進程繼續下去。”

斯托爾滕貝格補充說，“我記得，俄羅斯人告訴我們，他們沒有入侵烏克蘭的計畫。我們知道，情況恰恰相反。但是，在（入侵）計畫實施之前，在坦克滾動、部隊行進和投擲炸彈之前，計畫是可以改變的。我們相信外交手段，直到最後，但普京總統對和平解決沒有興趣。”

就記者提問他當時是否預料到烏克蘭人能夠在接下來如此長的時間內頑強自衛的問題，斯托爾滕貝格坦言，“當然，我們是不確定的。但我們知道，現在的烏克蘭人比2014年戰爭開始時的能力要強得多”。

斯托爾滕貝格指出，“自那時起，北約組織和北約盟國，特別是美國、加拿大和英國，已經向烏克蘭提供了大量的軍事支持，包括訓練和裝備。這促使烏克蘭武裝部隊在2022年2月比2014年時規模大得多，裝備好得多，訓練好得多，領導好得多。這也解釋了為什麼他們能夠比八年前更好地保護自己。”

記者在採訪中問道，“如果事實證明，攻擊俄羅斯的軍事目標是迫使俄羅斯投降的唯一途徑——您會主張北約國家向烏克蘭提供有效打擊俄羅斯軍事目標的能力嗎？”

斯托爾滕貝格回答說，“這聽起來可能是一個悖論，但對烏克蘭的軍事支持是通往和平的最快途徑。我們知道，大多數戰爭都是在談判桌上結束的，可能這場戰爭也是如此——但我們知道，烏克蘭在這些談判中能取得什麼成果，與軍事形勢密不可分。”

斯托爾滕貝格表示，“因此，如果你想通過談判達成和平解決方案，確保烏克蘭作為一個獨立的民主國家取得勝利，實現這一目標的最佳方式是向烏克蘭提供軍事支持。這是說服普京總統的方法，他將不會實現控制烏克蘭的目標”。他舉例說，“北約盟國已經向烏克蘭提供了遠程武器系統，例如，海馬斯火箭發射器和遠程火炮。還提供了無人機和裝甲車。”

斯托爾滕貝格提及，北約盟國正在就向烏克蘭提供中程導彈進行商議。而就對於德國來說，對烏克蘭提供主戰坦克是否是其純粹國內政策的提問，斯托爾滕貝格表示，“我們在北約就這些問題以及在美國領導的拉姆施泰因模式中進行了良好的磋商。當然，我呼籲盟友做得更多。確保烏克蘭戰勝和普京不獲勝符合我們所有國家的安全利益。但這不僅僅是提供更多的武器系統。也許更重要的是，為已經到位的系統提供足夠的彈藥。對彈藥和備件的需求是巨大的。”

斯托爾滕貝格還提及，“沒有跡象表明普京總統改變了他這場戰爭的總體目標。這是為了控制烏克蘭。他們已經動員了許多新的部隊。他們（俄軍）中的許多人現在已經接受了訓練。他們已經表現出願意忍受痛苦的損失，他們正在轉向其他專制政權，包括伊朗，以獲得更多彈藥和更多武器。”

斯托爾滕貝格強調：“這還沒有結束。戰爭是不可預測的，但我們必須做好長期的準備，也要為俄羅斯新的攻勢做好準備。我們不應該低估俄羅斯。”

德國總理朔爾茨最近表示，如果克里姆林宮結束烏克蘭戰爭，德國和俄羅斯之間的經濟合作就有可能再次出現。對此，斯托爾滕貝格評價說，“沒有什麼會和以前一樣。戰爭的結束並不意味着完全恢復正常。未來與俄羅斯會有什麼樣的關係，將取決於俄羅斯的行為”。

斯托爾滕貝格補充說：“我認為，很難想象我們最終會再次如此依賴能源等關鍵戰略商品。因為對俄羅斯的依賴已經創造了攻擊點，俄羅斯現在正試圖利用這些攻擊點來阻止我們支持烏克蘭。對天然氣的依賴已經使我們變得脆弱。”