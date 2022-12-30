台積電建廠，美國亞利桑那州鳳凰城將形成新的華人區

台積電/美國

台灣芯片企業台積電對美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）高達400億美元的投資，受到美台兩地華人的高度關注，許多華人正準備前往鳳凰城生活、經商或投資，鳳凰城不久將誕生一個新的華人區。

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美國中文報紙《世界日報》報道說：在台積電進駐後，諮詢鳳凰城地產的華人日漸增多。房地產經紀人謝先生表示，越來越多台積電的下游廠商進駐鳳凰城，有很多人找他幫忙租房買房，能明顯感覺到當地華人和華商逐漸增加，連珍珠奶茶都開進來了。

謝先生認為，鳳凰城不久後定會形成“台灣村”或“華人區”，預測該華人區會形成於台積電亞利桑那廠的南邊。台資的大華超市和85℃麵包店，許多美味的中餐廳和奶茶店都開在這個地區。

有華商表示，最初選擇搬來鳳凰城是因為難以承受加州高昂的物價，現在則是因為台積電在當地建廠，機會變多了，可以不斷發展面向華人客戶的生意。有居住在加州的華人投資者表示，當下是在鳳凰城投資商鋪的好時機，連自己遠在中國的朋友也都詢問相關事宜。

《世界日報》報道說：對於考慮在鳳凰城生活或投資的華人來說，另一個好消息是政府的支持。鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）表示，會全方位支持台積電的進駐，首先發展華語教育和醫療。葛莉格透露，已經有和半導體行業不直接相關的華企在考慮進駐鳳凰城，比如生物科技企業。她很開心看到各種類型的華人投資湧進鳳凰城，也會引領各政府部門儘力支持華人企。

另據英國廣播公司（BBC）報道：台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設廠，外派數百名高階工程師到當地，有台媒形容為這是“台灣半導體史上最大的人才遷移”。 台灣經濟部長王美花向立法院透露，台積電赴美工程師人數約在500左右。台積電在台灣的工程師總數5萬，雖然赴美者佔台積電員工總數比例並不高，但從11月初開始，他們拖家帶口乘坐包機離台赴美的畫面，已經成為台灣社會熱議的話題。