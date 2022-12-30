柬埔寨賭場酒店火災 至少26人死亡

柬埔寨/賭場/火災

柬埔寨周五對發生火災的賭場酒店恢復了大規模搜救行動。在星期三-四夜晚發生火災時，該賭場酒店內有上千人。

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據法新社12月30日發自柬埔寨波貝市（Poipet）的報道說，至少有26人在這個賭場酒店的火災中喪生。

柬埔寨首相洪森在柬埔寨南部的貢布（Kampot）說：“這是發生在年末節日期間的一場悲劇”。

據賭場酒店所在省份班迭棉吉省（Banteay Mean Chey）的代表賽克-索霍姆（Sek Sokhom）告訴法新社，自周四以來，死亡人數一直在上升，現在是26人，包括21名泰國公民。他補充說，大約有100人受傷。

發生火災的賭場是位於柬埔寨西部波貝市的“大鑽石城”（Grand Diamond City），在周三到周四夜晚發生火災時，有1000多名顧客和大約500名員工正在“大鑽石城”內。

塞克-索霍姆周五晚上說，現在搜尋行動已經結束。他補充說：“凡是我們認為會有遇害者的地方，搜救人員都找過了”。

今天周五拂曉，數百名柬埔寨和泰國的救援人員被動員起來，在這一宏偉的建築群中篩查，有部分外牆被火焰熏黑，他們主要檢查前一天因煙霧而無法進入的某些區域。

班迭明哲省長的新聞發布會定於星期六上午舉行。

不太安全

據火災發生時拍攝的錄像顯示，人們蜷縮在陽台或窗檯上，以躲避數米高的火焰。一名泰國救援人員告訴法新社，由於賭場酒店內有地毯，火勢蔓延迅速。

這個賭場酒店的泰國僱員努恩（Nueng）告訴法新社，他在等待父親的消息，他父親來玩，被大火困在裡面。他說，"我給他打電話，他沒有回答，我失去了希望。"現在我只想找到他的遺體。他還說，"從一開始我就感覺這個地方的安全狀況並不好。

在泰國方面，悲痛欲絕的家庭前往一個停車場的臨時接待中心詢問情況。

基拉蒂-凱瓦特（Keerati Keawwat）說，她23歲的兒子"被困在裡面了"。她說，"我不能吃，只睡了一個小時，很難過。

柬埔寨當局尚未說明火災的原因。

西部野氛圍

大鑽石城賭場酒店距離邊境口岸約200米，位於泰國首都曼谷和柬埔寨旅遊勝地暹粒之間的繁忙道路上，暹粒因附近的古跡吳哥窟而聞名。

柬埔寨是亞洲最貧窮的國家之一，其公民被法律禁止在賭場賭博。

但在邊境城鎮，如波貝，出現了許多為外國人開設的賭場，那裡的客戶主要是泰國人，而賭場在泰國被正式禁止。

柬埔寨活動家維拉克-烏（Virak Ou）說："在這些黑社會場所，一些活動玩弄合法的界限，有一種野蠻西部氣氛。

他還說：爭吵起來就是"金錢和武器說了算"，損害了“對僱員的保護和安全規則”。

在邊境工作的泰國嘟嘟車司機提提農-通京（Thitinun Thongging）說："都失控了"，“我從不允許我的孩子在那裡工作”。

法新社說，最近幾個月，東南亞發生了幾起致命的火災，這些夜總會經常被懷疑不符合基本安全標準。

8月，泰國芭堤雅附近的一家夜總會發生火災，造成26人死亡。一個月後，越南胡志明市郊區的一家卡拉OK酒吧發生火災，32人死亡。