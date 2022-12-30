為迎接中國遊客 泰國打算向入境者低價提供疫苗

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中國開放之際，泰國旅遊部打算為入境外國人低價接種疫苗2022年12月30日

泰國正為大批中國遊客的到來做準備，據《泰國國民報》（Nation Thailand）12月30日報道，泰國旅遊和體育部與該國衛生部正考慮為即將抵達泰國的外國人提供低價接種冠狀病毒（Covid-19）疫苗服務。

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泰國旅遊和體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）周五12月30日表示，這項低價接種疫苗加強針的"服務"將提供給來自任何國家的遊客，費用可能在每人500-800泰銖之間（約100-160元人民幣）。

該消息說，這是為了應對可能湧入的中國遊客，因為中國將從1月8日起取消對遊客的強制檢疫要求。

在北京放寬檢疫（清零）的規定後，中國公民將可以自由出國，也可以在出國後更容易回國。

然而，在放寬檢疫規定後，據說中國的冠狀病毒（Covid-19）病例數量正在上升，這個情況引起許多中國旅行者喜歡光顧的國家的擔憂。

皮帕部長說，他將與泰國公共衛生部長Anutin Charnvirakul和交通部長Saksayam Chidchob會面，討論為明年可能出現的外國遊客激增做準備的計畫。這三位部長都來自布吉泰黨（Bhumjaithai）。

泰國旅遊部早些時候曾表示，它預計在明年1月底的中國農曆新年期間將有大約50萬名中國遊客前往泰國。

在中國放寬旅遊限制後，泰國旅遊部門將2023年的外國遊客預測從2000萬調整到2500萬，其中的500萬被預測是中國公民。