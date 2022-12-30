球王貝利去世：巴西國喪三天 基督巨像被點亮

巴西/貝利

在巴西聖保羅，貝利的形象被投射在一棟建築上2022年12月29日

"球王"貝利去世後，巴西從周五開始為他舉行三天國喪，享年82歲的貝利被認為是有史以來最偉大的足球運動員，在全球範圍內受到哀悼。

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據法新社發自里約熱內盧的報道說，在貝利去世幾小時後，巴西宣布了一項全國哀悼三天的法令，以示“對貝利（Edson Arantes do Nascimento Pelé）的敬意"。

他的女兒之一凱利·納西門托（Kely Nascimento）昨天在Instagram上宣布了這位歷史上最著名的巴西人的死訊。貝利在聖保羅的阿爾伯特-愛因斯坦醫院走完生命的最後旅程，臨終前好幾天，他的幾名家人環繞陪伴在他身邊。

貝利的守靈瞻仰活動下周一將向公眾開放一天，持續24小時，地點在桑托斯俱樂部體育場。那裡是這位永恆的10號球員在1956-1974年間星光閃耀的地方。

葬禮下周二將在貝利親友的私密範圍舉行，但在下葬之前，隨棺隊伍將穿過貝利的發祥地桑托斯的街道，桑托斯市政府則宣布為貝利守喪七天。

基督巨像被點亮

在貝利去世的聖保羅醫院前，球迷們舉着寫有"貝利國王永存"的橫幅。在里約熱內盧，俯瞰海灣的巨型基督像被點亮，以向貝利致敬。

法新社說，繼9月伊麗莎白二世去世後，貝利被認為是2022年去世的另一位20世紀重要人物。貝利是歷史上唯一一位贏得過三屆世界盃（1958年、1962年、1970年）的球員，他的健康狀況幾個月來一直不穩定：他一直在與結腸癌作鬥爭，從11月底在聖保羅住院，當時正值卡塔爾世界盃期間。

對父親的承諾

貝利1940年10月23日出生在巴西東南被咖啡種植園包圍的小鎮特雷斯-科拉索斯（Tres Coraçoes）的一個貧困家庭，他不得不在街上賣花生來幫助他的父母。

傳說他小時候看到父親在1950年巴西輸給烏拉圭，失去世界盃冠軍時哭泣，他向父親保證，他將贏得世界盃。

果然他在17歲時實現了自己的承諾，以他的進球和高端氣派在1958年的瑞典世界盃上大放異彩。當時他被隊友們擡着淚流滿面。然後，在1962年他再次帶領巴西隊獲的世界盃冠軍。但他在1966年因傷中斷了比賽。不過，在1970年的首次彩色電視轉播的世界盃賽，他第三次奪冠，那次之後，貝利便成了一個神化。

他的名聲將他推向其他領域--電影、歌曲甚至政治，並擔任過體育部長一職（1995-1998年。與此同時，他有着很不穩定三次婚姻、七個（公認的）孩子。然後，他在2022年12月29日，在醫院裡走完了偉大的一生。