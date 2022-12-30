疫情：西班牙開始檢查來自中國的入境者

中國/西班牙

在中國取消對冠狀病毒感染的衛生的限制後，西班牙政府效仿意大利應對中國疫情的做法，周五宣布在其機場對來自中國的旅行者進行"檢查"，以確保他們沒有攜帶冠狀病毒。

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西班牙衛生大臣卡羅琳娜-達里亞斯（Carolina Darias）今天在馬德里舉行的簡短新聞發布會上說，西班牙將要求來自中國的旅行者提供"陰性證明（......）或完整的疫苗接種計畫"。

西班牙和意大利是歐盟唯二對來自中國的入境者採取防疫檢查措施的國家。之前在本周三，意大利衛生部長宣布對來自中國的入境者進行強制檢測。

意大利衛生部長賀拉斯奧·斯基拉奇（Orazio Schillaci）周三宣布，意大利已決定對所有來自中國的旅行者進行強制檢測，中國正面臨著冠狀病例的爆炸性增長。意大利衛生當局表示，這項措施對於監測可能的病毒變體，以保護意大利人口至關重要。

意大利還呼籲歐盟各國協調行動，因為來自中國的病毒攜帶者也可以通過歐洲其他國家進入意大利。

西班牙周三在意大利採取措施之後沒有立即跟隨，而是表示，西班牙會"遵循歐盟委員會內部及與歐盟其他國家共同做出的決定"。但由於歐盟委員會昨天周四在布魯塞爾召開27國非正式會議沒有達成任何結果，所以馬德里今天單獨宣布採取了這一措施。

西班牙衛生大臣達里亞斯表示說，"我們知道以（歐盟）協調的方式採取行動是多麼重要，但也知道迅速採取行動是多麼重要"，他強調馬德里將在歐洲層面倡導所有27個國家要求來自中國的旅行者出示數字化的冠狀病毒Covid測試陰性的證書。

歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）表示，歐盟“沒有理由”對來自中國的旅行者進行強制性的冠狀病毒（Covid-19測試）。

此外，已經對來自中國的旅行者採取入境檢查措施的還有美國，日本，韓國，以色列等國。