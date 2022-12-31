世界在疫情和戰爭中告別2022年

世界告別2022年

烏克蘭軍隊志願者、前克里姆林宮的政治犯根納季-阿法納西耶夫（Gennady Afanasiev）的親朋在其靈柩旁祈禱2022年12月30日基輔

世界80億人口在經歷了以烏克蘭戰爭、冠狀病毒大流行、通貨膨脹和伊麗莎白二世及戈爾巴喬夫等歷史人物去世為標誌的一年後，在今天周六準備進入2023年。

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法新社說，在澳大利亞，悉尼將成為首批迎接2023年的主要城市之一，在經歷了兩年的關閉和因奧秘克隆變體而被扼殺的慶祝活動之後，該城市重新奪回"世界除夕之都"的稱號。

預計將有超過一百萬人來到悉尼港，觀看10萬多個裝置發射焰火。據悉尼市政府官員估計，將有近5億人在網上或電視上觀看悉尼的節慶活動。

2022年將永遠與俄羅斯入侵烏克蘭，導致戰爭重返歐洲大陸聯繫在一起，歐洲曾經遭受過兩次世界大戰。

據聯合國人權事務高級專員辦公室稱，在俄羅斯侵略烏克蘭的300多天里，有近7000名平民被殺害，1萬人受傷，有1600萬烏克蘭人被迫逃離家園。而對於那些留下來的人來說，日常生活受到斷電、俄羅斯轟炸和從晚上11點到凌晨5點宵禁的困擾。烏克蘭人在共同抵抗精神下，默默祈禱，慶祝新年。

而在普京統治的俄羅斯，莫斯科市長謝爾蓋-索比亞寧詢問居民希望如何迎接新年後，莫斯科取消了傳統的煙花表演。

51歲的莫斯科苗圃工人伊琳娜-沙波瓦洛娃表示，"頭頂上有一片寧靜的天空"是她的唯一願望。

此外，俄羅斯今年元旦節目將沒有通常的表演者或明星主持人馬克西姆-加爾金，因為他在公開反對侵略烏克蘭戰爭後流亡海外，然後被稱為"外國代理人"。